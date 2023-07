Así eligió Greta Gerwig a Ken

Gerwig recuerda la interpretación de Gosling en "Guy Who Just Joined Soho House", en la que estuvo con a Alex Moffat como el pícaro "Guy Who Just Bought a Boat", luciendo un atuendo rosa adecuado para un futuro Ken, en "Weekend Update" en 2017.

La directora dijo que escribió el papel de Ken pensando en Gosling, a tal punto que su nombre aparecía en el guion, a pesar de que nunca había conocido al actor antes.

"En realidad, al escribirlo, lo elegimos a Ryan, escribimos su nombre en el guion y todo... y (el nombre de Gosling) estaba en todas partes", menciona Gerwig, quien escribió la película junto a Noah Baumbach, en la entrevista. "Y cuando les entregamos el guion, el estudio dijo 'Oh, es maravilloso que conozcas a Ryan'. Y yo dije, 'Oh, no conozco a Ryan. Nunca he conocido a Ryan, no tengo idea'", recordó Gerwig.

En la misma entrevista también habló sobre su amistad de décadas con la estrella de Barbie y ex compañera de residencia, Kate McKinnon, con quien tomó clases de escritura teatral mientras ambas estaban en la universidad en Nueva York (McKinnon se graduó de la Universidad de Columbia y Gerwig de Barnard).

"[McKinnon] siempre fue la persona más divertida y talentosa que había conocido, buena en todo", dijo Gerwig. "Y también la vi hacer drama, como si pudiera hacer cualquier cosa. Era como Meryl Streep, era increíble", añade.

Gerwig también dijo que Gosling estableció conexiones sorprendentes entre los Kens de Barbie y los hombres de The Bachelorette.

"Cuando comenzamos a hablar de Ken... [Gosling] dijo 'Oh, Ken me recuerda a los hombres en The Bachelorette cuando la mujer no está cerca, no saben qué hacer con ellos mismos, se estresan y hacen flexiones'", recordó Gerwig. "'Y son competitivos entre ellos. Y es como si un chico usa gafas y luego otro chico usa gafas, él dice '¡No, me quitaste mi cosa! Yo soy el chico con gafas!'", relató Gerwig lo que Gosling cuando hacía su interpretación del muñeco.