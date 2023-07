'Barbie' pintó de rosa la taquilla mexicana

¿Cuánto costó 'Barbie'?

La producción de Warner dirigida por Greta Gerwig tuvo un costo cercano a los 145 millones de dólares, según un reporte hecho por The New York Times y confirmado por la directora. Sin embargo de lo que no hay datos es de la campaña de mercadotecnia que ha envuelto a esta película, misma que se ha colado en todos los rincones del mundo.

¿Cuánto recaudó en su primera semana en México?

Barbie se impuso en el lugar de honor en la taquilla mexicana dejando muy atrás a todos los demás en exhibición, con el total de sus asistentes no permiten que la alcancen con la suma de las siguientes siete películas de la lista en la semana del 17 al 23 de julio, según datos de Canacine.

Barbie logró 5.3 millones de asistentes y un acumulado de 390 millones de pesos. El segundo sitio fue para Openheimmer con 979 mil personas fueron al cine a ver esta cinta estrenada a la par de la muñeca y recaudó 79.6 millones de pesos.

Misión Imposible Sentencia Mortal Parte Uno: 789.6 mil personas vieron la película en su segunda semana y añadió 56.2 mdp en su taquilla. Para La Noche del Demonio La Puerta Roja fueron esta semana 598.7 mil personas y se embolsaron 36.7 millones de pesos más, esta cinta estuvo en el lugar de honor una semana atrás. El quinto puesto de la semana fue Elementos de Disney Pixar con 509.6 personas en su audiencia y 31.3 millones de pesos en ingresos.

Aunque la rubia lo hizo muy bien sigue distante del rey del año, que es la cinta animada The Mario Bros. The Movie, para su estreno fueron 7 millones de espectadores los que vieron a Mario, Luigi, Peach y el maloso Bowser en su primer semana, lo que representa una recaudación de 507.9 millones de pesos.