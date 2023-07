Wembanyama da su versión de polémica agresión contra Britney Spears

¿Cuál es la versión de Victor Wembanyama?

Después de su entrenamiento del jueves, Victor Wembanyama habló con los medios de comunicación y reveló que se enteró de la implicación de Britney Spears en el incidente varias horas después de su cena.

"Mientras caminaba hacia un restaurante con algunos miembros de seguridad del equipo, estábamos en un vestíbulo con mucha gente y algunas personas me llamaban, obviamente", relató el joven de 19 años.

Wembanyama explicó: "Alguien me estaba llamando 'Señor, Señor' y me agarró por detrás, así que no vi lo que sucedió porque estaba caminando y habíamos acordado no detenernos. Solo sé que los guardias de seguridad la empujaron, no sé con qué intensidad".

Por su parte, Britney Spears utilizó su cuenta de Instagram para dar su versión de los hechos y cuestionar algunos aspectos de la declaración de Wembanyama.

"Había mucho ruido, así que le di un pequeño golpe en el hombro para llamar su atención. Sé que el jugador dijo que lo agarré por detrás, pero simplemente le di un toque en el hombro", explicó la cantante.

Las declaraciones contradictorias de ambas partes han generado interrogantes sobre lo ocurrido en el incidente. Aunque las autoridades aún están investigando el caso, no se ha proporcionado información adicional sobre las circunstancias específicas del altercado.

El incidente ha generado un gran interés en los medios y en las redes sociales debido a la presencia de Britney Spears, quien ha estado en el centro de la atención pública en los últimos años.

A medida que la investigación avance y se obtengan más detalles, se espera que se esclarezca la secuencia de eventos y se llegue a una conclusión sobre lo sucedido en el incidente entre Victor Wembanyama y Britney Spears en Las Vegas.