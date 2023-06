"Voy a empezar a hacer música diferente": Peso Pluma

El originario de Guadalajara también afirma que estamos viviendo “una época dorada” para la música latina y habla de la importancia de la autenticidad, de su reacción tras agotar todas las entradas de su actual gira por Estados Unidos y dominar las listas de éxitos, y de sus próximos planes.

En esta entrevista con Eddie Francis (EF), Peso Pluma (2P) habló de su futuro:

EF: ¿Por qué el nuevo álbum se llama 'Génesis'?

(2P): El nombre del álbum es Génesis porque creo que Génesis es sólo un comienzo, y creo que es sólo el comienzo de esta nueva era, no sólo en la industria de la música para nosotros como grupo, como banda, sino para toda la industria, para toda la industria mexicana.

Este álbum es sólo el comienzo de una nueva era, y estamos muy emocionados. Todo el álbum es fuego. No puedo elegir una canción. Hay demasiadas canciones que son demasiado fuego. Tienen demasiadas características, y estoy tan emocionado de que la gente pueda escuchar todas estas canciones diferentes. Ahora mismo, mi prioridad es mi álbum, al 100%. También quiero que la gente lo apoye al 100%.

Según vaya el camino, seguiré la corriente después de mi primer álbum profesional. Eso es lo que me gusta decir, porque he trabajado mucho en este álbum. Trabajé este álbum durante años, durante tres o cuatro años. Estoy contento de que este álbum vaya a salir ya, y hay 15 canciones que se pueden bailar, que se pueden llorar, que se pueden cantar, que se puede hacer de todo con ese álbum. Simplemente estoy emocionado.

EF: ¿Por qué etapa crees que pasa la música latina?

2P: Creo que estamos viviendo una época dorada donde muchos jóvenes talentos están empezando a escalar en esta industria de la música, y estoy muy feliz de no ser el único que está en esta edad joven y teniendo todo este éxito, y estoy muy feliz por todos estos artistas urbanos de la música latina que están poniendo sus banderas, y nuestra música hispana en la cima del mundo.

Estamos muy contentos de que la gente empiece a aceptarnos en el camino. He estado hablando con mucha gente importante de mi género. Es tan increíble que gente a la que he escuchado toda mi vida mientras crecía, ahora me digan que nuestra música y nuestro género, nuestro género se está volviendo demasiado global y demasiado mundial. Pero no soy sólo yo. Es un montón de gente que construyó desde el principio, y estoy tan agradecido de que soy yo, y yo sólo voy con la corriente. Sólo estoy generando mi música, mis canciones, y sólo quiero transmitir toda mi pasión con toda esta gente.

Creo que es la autenticidad en ella [mi música] lo que la gente encuentra muy especial

A esto, Peso Pluma añade que la autenticidad es la clave de su éxito...

2P: Creo que todos los lugares donde crecí influyen en mi música, por supuesto, y en mi forma de vestir, de cantar y de actuar. Creo que es la autenticidad en ella lo que la gente encuentra muy especial, y creo que eso es lo que más le gusta a la gente, y por eso la gente quiere verme en un espectáculo en directo, o están esperando nuevas canciones porque saben que cada canción va a ser diferente, cada canción va a pegar diferente, y cada canción habla de un tema diferente en general. Por eso a la gente le gusta mucho, y yo estoy muy agradecido.

EF: ¿Qué sientes de haber agotado todas las entradas de tu actual gira por Estados Unidos?

2P: Ha sido increíble. Ha sido increíble hasta ahora. Las entradas se han agotado en todas las ciudades, y estamos muy emocionados de tener a todo el país en la gira. Nos esperan 40 ciudades, así que estamos muy agradecidos por el apoyo de la gente.

Al principio de la gira, no esperaba tanto cariño en los estados del norte porque, a medida que te adentras en el norte, es más difícil encontrar más gente a la que le guste mi música y mi estilo artístico. Pero creo que se está volviendo demasiado loco. Se va a global que donde quiera que voy, se agotan las entradas, gracias a Dios. Solo estamos disfrutando el momento, y disfrutando cada ciudad, y disfrutando cada tipo de apoyo que la gente nos esta dando.

EF: ¿Cuál es el futuro para Peso Pluma?

Voy a empezar a trabajar en diferentes áreas, en diferentes géneros. Voy a empezar a hacer más música diferente en este conjunto de diferentes estilos que la gente no sabe que soy capaz de hacer.