Will Smith rechazó a RuPaul

En una entrevista con Thea Glassman para su libro Freaks, Gleeks, and Dawson's Creek: How Seven Teen Shows Transformed Television (que salió a la venta el martes 27), el productor ejecutivo del Príncipe del Rap, David Steven Simon, recordó que Smith, quien tenía la aprobación final en cada historia y rara vez rechazaba ideas, rechazó la sugerencia de tener a RuPaul en el programa.

"Recuerdo que él dijo que sería una idea realmente mala", dijo Simon. "Y yo le dije, 'No, escucha, escucha mi historia...'".

Con todo y sus argumentos, Simon dijo que Smith "se negó" y "se mantuvo repitiendo que era una mala idea", por lo que finalmente cedió. Le contó a Glassman que cree que Smith estaba preocupado por proteger su reputación. "La razón por la que diría que no es por su imagen. Punto. Fin de la historia", dijo Simon.

En esa postura daría a entender que Smith no veía viable una celebridad tan representativa del colectivo LGBT+ en la comedia que protagonizaba.

Los representantes de Smith no respondieron a la solicitud de replica por parte de EW el martes.

Estrenada en 1990, The Fresh Prince of Bel-Air marcó el debut actoral de Smith en la pantalla chica y determinante para su carrera. Inspirada en su propia vida, la comedia de NBC se basó en el éxito que tuvo como la mitad del dúo de hip-hop DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince.

En ese mismo periodo, RuPaul estaba haciendo un nombre por sí mismo con su álbum debut de 1993, "Supermodel of the World". Su icónico reality show de competencia RuPaul's Drag Race, que luego se convirtió en una enorme franquicia internacional con lo que hizo historia en los premios Emmy para el presentador, aún estaba lejos, ya que se estrenó en 2009.

Pero RuPaul estaba disfrutando del éxito en el ámbito mainstream gracias al pegajoso tema de baile "Supermodel (You Better Work)", que se convirtió en un éxito de radio y alcanzó el puesto número 45 en el Billboard Hot 100.

El artista drag también tuvo apariciones especiales en varios programas de televisión, incluyendo Sister, Sister, Sabrina The Teenage Witch y Walker, Texas Ranger. También tuvo su propio programa de entrevistas en VH1 en 1996, que duró dos años.