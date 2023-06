The Flash fracasa en taquilla en su estreno: ¿cuánto ha recaudado?

¿Cuánto recaudó en el estreno?

The Flash y su llegada a las pantallas de todo México le valieron el primer lugar de la lista acumulando 149.3 millones de pesos en su primer fin de semana, con 1.9 millones de asistentes; dejando atrás a Transformers El Despertar de las Bestias con 1.3 millones de asistentes y una recaudación de 89.1 millones; Spider-Man A través del Spider-Verso acumuló en el mismo periodo 64.1 millones de pesos y 988 mil personas fueron al cine; La Sirenita está en el cuarto sitio con 402.8 mil espectadores y 27.2 millones en recaudación; cerrando la lista de las 5 más vistas está Rápidos y Furiosos X con cifras de 18.1 millones de pesos y 287 mil personas que fueron a las salas.

¿Cuál es la taquilla mundial?

La historia de Barry Allen tiene cifras de taquilla que sirven para medir su alcance, de forma internacional ya amasa la suma de 135 millones 704 mil 480 dólares, en el mercado interno de Estados Unidos y Canadá se queda con 61 millones 204 mil 480 dólares.

¿Cuánto costó?

Según los reportes del sitio Deadline, The Flash le representó una inversión entre $200 y $220 millones de dólares al estudio. Algo similar a lo que ocurrió con Black Adam, misma que se estrenó en octubre de 2022 que también le representó un costo de millones de billetes verdes a la productora.

¿Es la película de DC que menos ha recaudado?

Entre los más recientes estrenos de DC como Black Adam y Shazam, la primera que fue protagonizada por Dwayne Johnson "La roca", acumuló durante su primer fin de semana 140 millones de dólares en todo el mundo. Por su parte Shazam: La furia de los dioses, protagonizada por Zachary Levy tenía bajas expectativas por parte de los medios, que pronosticaban un fin de semana de estreno con ingresos de entre 35 y 40 millones de dólares, Shazam 2 finalmente obtuvo una recaudación decepcionante en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, alcanzando solamente los 30.5 millones de dólares.

Por lo que en términos generales no está nada mal la entrada de The Flash, aunque no apunta a ser el éxito de la temporada ni de lejos.