Iván Amozurrutia: sin alabar a los "tóxicos"

Todo empezó por una app

La serie se basa en como la protagonista Carolina Miranda (Camila Román), hace "match" por un app de ligue con este sujeto que resulta tener una doble vida, pero ¿cuál ha sido su expriencia con estas aplicaciones fuera de la ficción? Iván nos explica esto.

"Nunca he usado una red social de ese estilo, porque estaba yo en una relación, y estuve muchos años con la que ahora ya es mi expareja. No estoy cerrado, ahora sí tal vez, digo, ya que no estoy en una relación, ya tal vez usar una, pero no, nunca he tenido una experiencia con este tipo de aplicaciones de citas o para conocer personas", declaró el actor quien recientemente está soltero, luego de ocho años de relación.

Aunque por ahora su vida está muy visible en redes sociales, es el principal medio con el que convive con sus fans y las personas que siguen su trabajo.

"Creo que es muy importante saber usarlas y saber usarlas a tu favor. Y siempre, obviamente, siendo muy responsable. Porque también, al ser una figura pública, tienes que estar consciente de que hay mucha gente que está viendo tu contenido, dentro de lo que pueden ser niños, adolescentes, personas que apenas están generando una opinión o están aprendiendo muchas cosas", apuntó el actor.

El actor ya tiene otra producción lista de la que pronto se darán más detalles, sin embargo, reconoce que el momento que se está viviendo en lanzamientos audiovisuales hechos en América Latina es muy potente y lo está viviendo en carne propia.

"La brecha ya está mucho más corta, es decir, ya hay mucha más oportunidad para que precisamente puedas trabajar en más lugares. Vemos a más personas que están dispuestas a arriesgar más, a tener otro discurso para también abarcar otros lugares del mundo", comentó Amozurrutia.

"Como actor es un sueño que te den la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, o tal vez Londres, o Latinoamérica, el seguir trabajando de lo que amas desde tu país es una experiencia hermosa", finalizó.