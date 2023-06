"Llegué a Londres el sábado por la mañana y tuve ya ayer mi primer entrenamiento sobre hierba", declaró Alcaraz en una conferencia de prensa este domingo. "No he podido entrenarme demasiado en casa porque no tenemos pista de hierba. Debo adaptar mis movimientos y mis golpes al césped, pero estoy realmente contento con el primer entrenamiento que he tenido aquí", aseguró.

En hierba, afirmó este domingo, "hay que ser más prudente que en otras superficies, así que para mí lo más difícil en el césped son los desplazamientos (...) y lo más cómodo es subir a la red y jugar de manera agresiva todo el tiempo, que es mi estilo y lo que me gusta".

El año pasado, Alcaraz llegó a octavos de final en Wimbledon, donde cayó en cuatro sets ante el italiano Jannik Sinner.

En Queen's, Alcaraz, número 2 del mundo, es el primer cabeza de serie y comenzará el torneo contra el francés Arthur Fils.