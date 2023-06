¿Cuántas escenas post créditos tiene The Flash?

¿Cuándo se estrena en México?

En México se estrena desde la noche del jueves 15 de junio en todo el país. Aunque la producción enfrentó diversas demoras, una de ellas relacionadas con los problemas legales y de conducta que enfrentó Ezra Miller en el periodo de filmación.

¿Cuánto dura The Flash?

Esta producción que es encabezada por Ezra Miller y Sasha Calle tiene una duración de 2 horas y 35 minutos.

¿Cuántas escenas post créditos tiene?

La película, producida por DC Studios, The Disco Factory y Double Dream, que es distribuida por Warner Bros. Pictures, cuenta con una escena post-créditos, lo que significa que los fans deberán quedarse en la sala de cine para no perderse esta secuencia extra. Aunque las escenas post-créditos son reconocidas en las películas de Marvel, se han vuelto cada vez más comunes en las películas de DC. De hecho, Black Adam y Shazam!: Fury of the Gods también cuentan con secuencias extras llenas de momentos divertidos e impactantes.

¿De qué trata esta película de The Flash?

Según la sinopsis oficial de The Flash, “los mundos chocan en ‘Flash’ cuando Barry utiliza sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los acontecimientos del pasado. Barry intenta salvar a su familia, pero sin saberlo altera el futuro y queda atrapado en una realidad en la que el general Zod ha regresado y amenaza con la aniquilación, pero en la que no hay Superhéroes a los que recurrir.

A menos que Barry pueda persuadir a un Batman muy diferente para que salga de su retiro y rescate a un kryptoniano encarcelado... aunque no sea el que está buscando. En última instancia, para salvar el mundo en el que se encuentra y regresar al futuro que conoce, la única esperanza de Barry es luchar por seguir vivo. Pero ¿este último sacrificio será suficiente para reiniciar el universo?”