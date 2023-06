La hija de Bruce Willis: "Estaba demasiado enferma para sobrellevarlo"

La familia de Willis dio a conocer en su momento que el actor se retiraría de la vida pública y dejaría de trabajar y protagonizar nuevos proyectos. Luego del diagnóstico, su mujer Emma Heming, ha hablado del proceso degenerativo de su capacidad y las consecuencias de la enfermedad y la frustración que le produce.

Su hija Tallulah, de 29 años, es quien ahora se ha pronunciado respecto a la situación de su familia en un artículo publicado en la versión estadounidense de Vogue . En este texto ha abordado cómo afectó a su salud mental los comentarios sobre su físico en redes sociales, la exposición mediática y las críticas sobre su apariencia.

"[Bruce Willis] había tenido dos bebés con mi madrastra y pensé que había perdido interés en mí. Mi cerebro se torturó con algunas ideas erróneas como 'no soy lo suficiente hermosa para mi padre, no soy lo suficientemente interesante'. Nada más lejos de la realidad", detalló en la carta y se tomó los primeros silencios por la incapacidad de hablar de su padre como algo personal.

Hablando respecto a la enfermedad de su padre, Tallulah se ha mostrado arrepentida de la forma cómo lo afrontó en primera instancia, puesto que ella sufría entonces anorexia nerviosa, que le empeoró la depresión que sufría. A esto se sumó el diagnóstico de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). "Mientras yo estaba envuelta en mi dismorfia corporal, mi papá estaba luchando en silencio", se sinceró.

"Admito que me he enfrentado al declive de Bruce en los últimos a través de la evasión y negación, de la que no estoy orgullosa. La verdad es que yo misma estaba demasiado enferma para sobrellevarlo", añade en la carta.

Ella reconoce que uno de los momentos más difíciles ocurrió en la boda de una amiga, cuando el padre de la novia dio un discurso. "De repente me di cuenta de que nunca llegaría a ese momento, mi papá hablando de mí en la edad adulta en mi boda. Fue devastador. Dejé la mesa del comedor, salí y lloré entre los arbustos", ponderó la hija de Willis.

Willis ha sido enfática que una de las diferencia entre la demencia y el Alzheimer es que la primera se manifiesta con alteraciones del habla o neurológicas y la segunda, con problemas de memoria. "Todavía sabe quién soy y se ilumina cuando entro en la habitación. (Él siempre puede saber quién soy, excepto un mal día ocasional)", explica.

Para Tallulah Willis explica que las visitas a la casa de sus padres, ella misma se encarga de recopilar fotos y recuerdos juntos, así como almacenar los audios de Bruce Willis en un disco duro.