Bizarrap y Peso Pluma estrenan la Music Session 55

El joven originario de Buenos Aires también continúa en las listas populares de música por sus sesiones con diversos artistas como Shakira, Arcangel o Quevedo, por lo que no habría duda de que su carrera siga en ascenso, ahora por este lanzamiento con el joven más famoso de los corridos tumbados.

Se trata de la primera colaboración de Gonzalo Julián Conde (Bizarrap) con un artista de regional mexicano, y este miércoles por la tarde se estrenó la Music Session 55, ¿ya la escuchaste?

Letra de Peso Pluma x Bzrp

Sigo aquí

Ando varias noches sin dormir

Estoy pedo no te voy a mentir

Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí

Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar

Con otra piel yo te voy a olvidar

De mi mente yo te voy a sacar

Y ya nos verán pistear

Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram

Diamantón llevo en mi Glock

Patek Phillipe es mi reloj

Yo sé qué tanto me costó

Y ahora navegamos por L.A.

Y pa’ Sinaloa me voy también

Y las champañitas saben bien

(así nomás, compa Biza

Hasta Argentina, viejillo

Pura Doble P

Arriba los corridos)

Sigo aquí

Seguiré yo sin poder dormir

Todo cambió cuando te fuiste de aquí

Ya me prometí no repetir

Y ya será muy tarde pa’ cuando quieras más

Tú solita tienes que aceptar

En mis brazos ya no vas a estar

Y ya nos verán pistear

Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram

Diamantón llevo en mi Glock

Patek Phillipe es mi reloj

Yo sé qué tanto me costó

Y ahora navegamos por L.A.

Y pa’ Sinaloa me voy también

Y las champañitas saben bien

(Fierro a la verga, viejillo

Pura Doble P, ay ay

Fierro a la verga)

Datos del video que debes saber

El video de la Music Session 55 fue presentado este miércoles 31 de mayo en punto de las 18:00 horas a través de YouTube.

En menos de 45 minutos de haberse estrenado ya contaba con 2.8 millones de reproducciones.

El video dura 3 minutos con 12 segundos y la letra trata sobre una relación rota.

Durante el video aparece a cuadro pocas veces Bizarrap, y el tono musical es en su mayoría a un corrido tumbado.

Escucha la canción completa de Peso Pluma y Bizarrap