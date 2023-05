La anatomía de Nadal ante los ojos de sus rivales

Rivalidad con Djokovic

"Es muy difícil derrotarle cómo juega en este momento. Pero nadie es invencible". Novak Djokovic después de su tercera derrota en Roland Garros contra Rafael Nadal. Le harán falta otras tres antes de ganarle finalmente en cuartos de final de 2015.

Nadal "es seguramente el mejor de la historia sobre este suelo y uno de los mejores jugadores en haber practicado este deporte". Djokovic después de una nueva derrota contra Nadal en Roland Garros, en la final de 2012.

"Si quieres ganar a Rafa en su terreno, tienes que jugar tu mejor tenis. Esta noche di mi mejor tenis. Ha sido un privilegio estar en la pista con Rafa para este partido increíble". Djokovic el 11 de junio de 2021 después de su victoria en semifinales de Roland Garros.

"Nuestra rivalidad nos ha permitido a los dos empujar nuestros límites, nos volvemos mejores mutuamente". Djokovic después de su victoria en el Masters en noviembre de 2013.

Amistad con Federer

"Vamos a verle mucho en el futuro. Para mí, fue un partido enorme, porque sé qué gran jugador será Rafa un día". Federer en 2005 después de la final del Master 1000 de Miami que ganó y en la que nació su rivalidad con el español.

"Rafael es un jugador tan fantástico que cada vez que gano un Grand Slam me digo: tomo esto como ventaja antes de que los gane todos". Federer, después de haber ganado la final de Wimbledon en 2006. Dos años más tarde, Nadal ganaría al término de uno de los partidos más grandes de la historia, en su primera victoria en Grand Slam fuera de Roland Garros.

"¡Qué partido! A mi amigo y gran rival Rafael Nadal, te felicito de todo corazón". Mensaje de felicitación de Federer después de que el español ganara el Abierto de Australia en 2022. Con ese éxito el español sumó 21 títulos Grand Slam, uno más que Federer y Djokovic entonces.

El físico

"No es la primera vez que se muestra capaz de volver al 100% y listo físicamente, días después de haber estado lesionado y apenas poder andar, lo ha hecho varias veces en su carrera". Djokovic después de su derrota en cuartos de Roland Garros 2022.

"Pensaba que le ganaba en algunos momentos, pero 'Rafa' tiene mil vidas". El español Carlos Alcaraz (que será número 1 mundial el lunes) después de la semifinal del Masters 1000 de Indian Wells en 2022.

Imbatible... o casi

"Nadal es el mejor jugador del mundo sobre tierra batida. Un luchador temible, que no se rinde nunca". El argentino Guillermo Coria, en 2005, unas semanas antes de la primera victoria en Roland Garros del español.

"Va a ganar Roland Garros 40 años seguidos. Va a tener 65 años y va a seguir ganando Roland Garros". Profecía del español Nicolás Almagro mientras jugaba contra Nadal un duelo de cuartos de final de Roland Garros en 2008 que acabó perdiendo 6-1, 6-1 y 6-1. Entonces, 'Rafa' sólo había ganado tres de sus 14 títulos en París.

"Para ganarlo, no será necesario que yo esté bien, será necesario que yo esté monstruoso". Su gran rival de la infancia Richard Gasquet, en el US Open de 2013, antes de perder en tres sets.

"Es la victoria más grande de mi carrera, un momento inolvidable. Lo recordaré hasta el final de mi vida. Es un sueño hecho realidad". Robin Soderling después de convertirse en el primero en derrotar a Nadal sobre la tierra batida de Roland Garros, el 31 de mayo de 2009.

Palabra de tío

"Hasta sus 17 años era yo el que decidía todo. Después llegó Carlos Costa y su padre también se acercó, cada uno con sus opiniones. Y la verdad es que cada año yo decido un poco menos, hasta el día en que no decida nada". Toni Nadal al portal italiano tennisitaliano.it en 2017.

"Mi sobrino es mi sobrino. Se lo dije a Félix cuando me pidió que le entrenase. Quiero que Rafael gane. Si tuviera que perder sería menos doloroso porque eso significaría que el jugador con el que trabajo habría ganado. No quiero equivocar a nadie. Soy el tío de Rafael y él es más que un sobrino. Si Félix jugase contra mi hijo, yo no querría verlo ganar, es parecido". Toni Nadal en mayo de 2022 antes del partido de Roland Garros contra Rafael Nadal de su nuevo protegido, el canadiense Félix Auger-Aliassime, que perdió. El español conquistó después su 14º título.