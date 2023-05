Dentro de la selección, cuenta con dos exclusivas de MUBI: El angustioso drama de Maksym Nakonechnyi, Butterfly Vision (2022), y la conmovedora y atrevida Unclenching the Fists (2021), de Kira Kovalenko, que ganó el premio Un Certain Regard en el Festival de Cannes de 2021.

En este especial también incluye a las ganadoras del máximo premio del festival: la Palma de Oro como Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives​​, de Apichatpong Weerasethakul (2010), The Square, de Ruben Östlund (2017) , y Titane, de Julia Ducournau (2021). En exclusiva para México, el especial también incluye la película mexicana, Cómprame un revólver, de Julio Hernández Cordón, que tuvo su estreno en la Quincena de Realizadores en 2018.

Entre otras películas destacadas están Zero Fucks Given (2021) protagonizada por Adèle Exarchopoulos y el apasionante drama de Radu Jude, The Potemkinists (2022).