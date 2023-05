Tom Holland confiesa que se ha mantenido sobrio más de un año

En torno al estreno de este proyecto de 10 episodios, confesó también sobre cómo ha marchado en el tema de la salud mental, pues en agosto del año pasado dio a conocer que se alejaría de las redes sociales por ese tema.

“Aprender sobre la salud mental y su poder, y hablar con psiquiatras sobre las luchas de ‘Danny’ ha sido algo muy informativo para mi propia vida”, dijo el actor británico en entrevista a Entertainment Weekly.

"The Crowded Room” cuenta una historia de suspenso ambientada en Nueva York en el verano de 1979, y la trama parte del arresto de Danny Sullivan (Holland), acusado de un crimen espeluznante, cuya investigación cae en manos de la investigadora Rya Goodwin (Seyfried).

El novio de Zendaya describió a la serie como “una visión del poder de la mente humana”, y además confesó que se encuentra sobrio desde hace un año y cuatro meses.

El aspecto mental realmente me golpeó, y me llevó mucho tiempo recuperarme después Tom Holland

"No soy ajeno a los aspectos físicos de mi trabajo gracias a las películas de acción, pero el aspecto mental realmente me golpeó, y me llevó mucho tiempo recuperarme después, volver a la realidad”, agregó.

Después de varios meses de grabación, Holland decidió poner distancia con su personaje “Danny” por salud mental.

“Me veía a mí mismo como él, pero en mi vida personal recuerdo haber tenido un colapso en casa y pensar: ’Me voy a afeitar la cabeza. Necesito afeitarme la cabeza, porque necesito deshacerme de este personaje'”, compartió Holland. “Y, obviamente, estábamos a mitad de rodaje, así que decidí no hacerlo. Fue diferente a todo lo que había experimentado antes”.

El primer avance oficial de "The Crowded Room”, que se dio a conocer este miércoles, muestra momentos decisivos del pasado del personaje principal y una noche en particular que cambió su vida; su detención, sus dibujos secretos que acaban en una chimenea y cómo un hombre corpulento evita que un grupo de jóvenes le den una paliza.

Todas estas imágenes son la antesala de un recuerdo de infancia que el protagonista trata de descifrar.

El actor de 26 años espera que a través de la serie las personas se sientan más informadas sobre los poderes de la salud mental, las luchas, y las increíbles habilidades para sobrevivir.

"The Crowded Room” es un 'thriller' psicológico creado por el estadounidense Akiva Goldsman, que se estrenará mundialmente el próximo viernes 9 de junio en Apple TV+.

Con información de EFE