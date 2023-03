La estadounidense tenía prevista una sola fecha en la ciudad, como parte de su gira Happier Than Ever, The World Tour 2023, para luego presentarse en Monterrey y Guadalajara.

Hasta el momento, Ticketmaster no se ha mencionado al respecto y no ha aclarado si habrá reembolso o no, puesto que Billie Eilish salió al escenario a disculparse con los asistentes y tocar algunas canciones en acústico.

"Dejó de llover entre las 20:30 o 21:00 horas, pero el daño ya estaba hecho. Salió a cantar cinco canciones acústicas y se fue", comenta Diego, uno de los asistentes al concierto.