Oscar 2023: Votantes anónimos rechazan postura de Viola Davis

En esta lectura hay varias impresiones respecto a como se gestionan los premios y nominaciones.

"Creo que la Academia está haciendo un esfuerzo para complacer a todos, y refleja el estado del mundo, pero siento que están siendo rehenes, algo injustamente, por el despertar", agregó el actor, quien no está conforme con los criterios "cada vez más políticos y cada vez más comerciales" del grupo.

Esta entrega se vio señalada por el desaire a la nominación a Mejor Actriz para Viola Davis (The Woman King) y Danielle Deadwyler (Till) por nombrar algunos casos, tratándose de un evento en el que los nominados tienen en su mayoría actores de piel clara, este votante señala que la Academia está haciendo su parte para defender la diversidad en la industria.

“Cuando se meten en problemas por no darle un premio a Viola Davis, es como, no, cariño, no te lo merecías. Votamos, y votamos por los cinco que nos pareció que eran los mejores”, concluyó en su declaración.

"No es justo que empieces a golpear una sartén de repente y digas que están ignorando a los negros. Realmente no lo están haciendo, están haciendo un esfuerzo. Tal vez hubo un tiempo hace 10 años cuando lo estaban haciendo, pero ellos, de todas las cosas de alto perfil, han estado a la vanguardia de querer ser inclusivos. Viola Davis y la directora necesitan sentarse, callarse y relajarse. No obtuviste una nominación, muchas películas no consigues nominaciones. Viola, tienes uno o dos premios Oscar, lo estás haciendo bien", matiza acerca del caso de Davis.