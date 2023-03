Premios Oscar 2023: Dónde y a qué hora verlos

En esta nueva edición una de las mayores sorpresas que puso en alto el orgullo mexicano fue la nominación de Guillermo del Toro por “Pinocho” en la categoría de Mejor Película Animada.

Otros mexicanos que compiten por una estatuilla son Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, por Mejor corto de acción real con “Le Pupille" y por “Bardo” en Mejor Fotografía, respectivamente.

Sin embargo, otras grandes producciones compiten por los mayores galardones, como All Quiet On the Western Front, Todo en todas partes al mismo tiempo y The Fabelmans.

Los Premios Oscar 2023 serán presentados en esta ocasión por Jimmy Kimmel, con la cual sería la tercera vez que es anfitrión de la premiación (anteriormente en 2017 y 2018), y para que te vayas preparando para verlos, en Life and Style te decimos todo para que no te pierdas ningún detalle.

Cuándo son los Oscar 2023

La 95º edición de los Premios de la Academia será el próximo domingo 12 de marzo en el recinto de cada año, en Dolby Theatre, en Los Ángeles, California.

A qué hora y dónde ver los Oscar 2023

La red carpet dará inicio a las 17:00 h, tiempo centro de México, mientras que la ceremonia será a partir de las 19:00 h.

La transmisión estará disponible por televisión abierta a través de TV Azteca y por el canal de TNT. Sin embargo, si prefieres el streaming estará disponible por HBO Max.