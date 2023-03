Shakira: Siempre he sido emocionalmente dependiente de los hombres

En sus últimas canciones ("Te Felicito", "Monotononía", "Session 53" y "TQG") no quedó espacio a la duda que estaban dirigidas al ex del Barça con quien hizo una familia con dos hijos. Sin embargo, nunca se había escuchado a Shakira pronunciarse abiertamente de los cambios que ha enfrentado en el último año: "Yo ya estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay", se ve en los avances de la entrevista difundida por las redes sociales de N+ Media.

Shakira se pronunció claro respecto a su situación sentimental. "Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse. También tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo un mismo techo, pero no todo los sueños se cumplen", expresó la colombiana, quien refirió que parte de las motivaciones para componer estas canciones de despecho ha sido el empoderamiento femenino.

En este punto de su vida asegura que "he logrado entender la historia desde otra perspectiva" aunque "siempre he sido dependiente emocionalmente de los hombres. Siempre he sido una enamorada del amor", mencionó la cantante señalando que sus canciones buscan dar voz a la gente que no la tiene.

El momento Bizarrap llegó por sus hijos

Shakira durante esta entrevista habló de la "Session 53", éxito grabado con el DJ y productor argentino Bizarrap, tema que la volvió tendencia global y la más escuchada de habla hispana, además de dejar ver como sus hijos han sido determinantes para la toma de decisiones artísticas en este periodo.

Con respecto al ajuste de cuentas con Piqué y Clara Chía, Shakira aseguró que la canción ha sido "un gran desahogo, necesario. También para mi propio proceso de cura". De este proceso ella reconoce haber aprendido a hacer frente a las dificultades y que ahora depende de sí misma. "Cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida, sale fortalecida. Y cuando pasa eso es porque has aprendido sobre tus debilidades", detalló ante las cámaras.

Sus hijos Milan y Sasha, están en el centro de la toma de decisiones artísticas. Aunque se ha hablado de su participación y como podrían verse afectados los hijos de ambos por la rudeza de las palabras de la colombiana contra el español. No solo aportaron ideas para el videoclip de "Te Felicito", se encargaron de los grafismos del videoclip "Monotonía" sino que también la animaron a hacer la colaboración con Bizarrap: "Milan me dijo: 'Mami tienes que hacer algo con Bizarrap, es el dios argentino'”, aseguró la cantante.