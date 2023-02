"TQG": Esto dice la canción de Shakira y Karol G

¿Qué significa TQG?

"TQG" es acrónimo de Te Quedó Grande. Esta canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, además de que el video ya se puede ver en YouTube como parte del lanzamiento de su cuarto álbum inédito, que lleva por título Mañana será bonito.

La de Medellín en una entrevista con NYT comentó que había sido demasiado sincera al escribir las canciones que componen esta nueva producción. “Cosas personales que tenía dentro las soltaba en mis letras. La gente va a saber mucho de mi vida personal con mis canciones”, señaló. Algo que ya indica que su tema trata en parte de su relación, ya acabada, con el rapero puertorriqueño Anuel AA. Ya lo hizo en 2022 con "Mamii", esta fue una canción que también hizo en colaboración con Becky G y donde llamaba “pendejo” a su ex pareja.

A menos de 12 horas de su lanzamiento ya tiene 6.5 millones de reproducciones en YouTube, el video resulta interesante para los fans de este dueto, puesto que ambas se muestran sensuales realizando pasos muy provocativos, además de tener poderosas letras que arrojan luz sobre la terminación de sus más recientes relaciones, aunque este puede ser interiorizado por muchas personas con el corazón roto.

Canciones de Shakira para Piqué

Esta sería la cuarta canción de Shakira en la que se aborda su ruptura con su exesposo y padre de sus dos hijos, Gerard Piqué. El año pasado presentó "Te Felicito", mismo que fue editado en colaboración con Rauw Alejandro. "Monotonía" se presentó en una estilo de bachata con la voz de Ozuna acompañando a Shakira. En este video se aprecia un doble que representa a Piqué y como le rompió el corazón, esta canción está citada en la letra de "TQG", por lo que es una importante referencia de ese chisme que sacudió la farándula hispanohablante.

Finalmente su "Session 53" con el DJ y productor argentino, Bizarrap. En esa colaboración la interprete de "Te aviso, te anuncio" no deja mucho a la imaginación y dejó poco a la imaginación de su molestia hacia Gerard Piqué, además de dejar una poderosa estrofa "Las mujeres no lloran, las mujeres facturan", misma que se ha convertido en un emblema del sexo femenino este 2023.

¿Qué dice la letra de "TQG"?

La que te dijo que un vacío se llenó

con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje

no se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste

y te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía

me estás viendo todas las historias

Bebé, ¿qué fue?no pues que muy tragadito (tragadito)

Qué haces buscándome la'o

si sabes que yo errores no repito (papi)

Dile a tu nueva bebé

que por hombres no compito

Que deje de estar tirando

que al menos yo te tenía bonito

[Shakira]

Verte con la nueva me dolió

pero ya estoy puesta pa' lo mío

Lo que vivimos se olvidó

y eso es lo que te tiene ofendido

Y hasta la vida me mejoró

por acá usted ya no es bienvenido

Lo que tu novia me tiró

eso no da ni rabia yo me río (yo me río)

[Karol G]

No tengo tiempo pa' lo que no aporte

ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte

Llenando la cuenta, los shows, el parking y el pasaporte

estoy más dura, dicen los deportes

[Shakira]

Ahora tú quieres volver, se te nota (mmm sí)

espérame ahí, que yo soy idiota

[Karol G]

Se te olvidó que estoy en otra

que te quedó grande la bichota

[Shakira]

Bebé, ¿qué fue?no pues que muy tragadito (tragadito)

Qué haces buscándome la'o

si sabes que yo errores no repito (papi)

[Karol G]

Dile a tu nueva bebé

que por hombres no compito

Que deje de estar tirando

que al menos yo te tenía bonito (Shakira, Shakira)

[Shakira]

Tú te fuiste y yo me puse triple M

más buena, más dura, más level

[Karol G]

Volver contigo never, tú eras la mala suerte

porque ahora las bendiciones me llueven

[Shakira y Karol G]

Y quieres volver, ya lo suponía

dándole like a la foto mía

[Shakira]

Tú buscando por fuera la comida

tú diciendo que era la monotonía

Y ahora quieres volver, ya lo suponía

dándole like a las fotos mías (a las fotos mías)

[Karol G]

Te ves con tu nueva vida pero

si ella supiera que me buscas todavía

[Karol G]

Bebé, ¿qué fue?no pues que muy tragadito (tragadito)

Qué haces buscándome la'o

si sabes que yo errores no repito (papi)

[Shakira]

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

que deje de estar tirando

que al menos yo te tenía bonito