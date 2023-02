Dale play: Gorillaz y Bad Bunny VS Karol G y Shakira, lo nuevo de la semana

Tormenta - Gorillaz Ft. Bad Bunny

¿La canción del verano? Detractores y amantes eran de esperarse. El mismo Damon Albarn, líder de Gorillaz, ha confesado que no puede competir con la voz de Benito aka Bad Bunny y, vamos, no todo es literal, ambos se sienten cómodos en un track que relata y se siente como un primer e idílico encuentro entre el cantautor puertorriqueño y el multinstrumentista británico. No hay un punto de comparación, no es necesario.

TQG - Karol G Ft. Shakira

La tiraderas siguen y es bonito y está bien. Soporten. Las colombianas más famosas del mundo se juntaron. Enjoy it!

Die For You (Remix) - The Weeknd Ft. Ariana Grande

El lore de esta dupla necesitaba una urgente renovación. Esta mezcla funge como un gran aditivo para cualquiera de los fandoms de ambos artistas.

Wings - Jonas Brothers

Esta canción es con la que los Jonas hacen antesala de su nuevo proyecto discográfico, The Album, que verá la luz el próximo 12 de mayo.

Perdón - Mario Bautista y León Leiden

La combinación de habilidades de Mario Bautista y Leon Leiden produjo el lanzamiento de una nueva canción llamada 'Perdón'. Sus fans estarán agradecidos.

Die 4 Me - Halsey

Die For Me apareció originalmente en el álbum de Post Malone de 2019, Hollywood's Bleeding, que pasó cinco semanas en el número 1 en el Billboard 200. Ahora la cantante de New Jersey nos trae su propia reversión de aquella colaboración.

Over - Chvrches

Firmados con una discográfica nueva, los escocés buscan retomar sonidos y viajar a un nuevo panorama musical. Y aunque este sencillo podría ser la bandera ideal, aun están lejos de des-encasillarse de la dulce voz de Lauren Mayberry.

Moonlight - Kali Uchis

La próxima semana, Kali Uchis compartirá su tercer álbum de estudio y para aminorar la espera, nos comparte este sencillo que suena a una pequeña evolución del sonido al que nos tiene acostumbrado con un clásico pero envidiable spanglish.

When The Angel Comes - Adanowsky & Karen O

Adán Jodorowsky presentó una canción llamada 'When The Angel Comes', en la que Karen O participa en los coros. Esta colaboración es impresionante, con una atmósfera misteriosa y relajada en la que las voces se unen de forma excelente, dando como resultado una colaboración inesperada pero de alta calidad.

New Order T-Shirt - The National

Un nuevo sencillo que denota la paz y la serenidad que acompañará el siguiente albúm de Matt Berninger, los pares hermanos Dessner y Devendorf y Phoebe Bridgers una aliada que bien podría ya considerarse la sexta The National.

Invulnerables - Bunbury

Probablemente el "regreso" menos esperado de la semana. Parece que la salud del cantautor español ha mejorado y vuelve de la mano de colegas que han estado presentes a lo largo de toda su trayectoria. En los audiovisuales, un viejo conocido como José Girl.

+ Escuchen este temazo de Andru y Bratty para cerrar febrero con el corazón roto pero apapachado.