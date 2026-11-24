La cita será en el Circuito de Lusail y, como ya te contábamos, se trata de la penúltima cita de la máxima categoría del automovilismo para cerrar con broche de oro la temporada en Bahréin.

Seamos honestos… para los aficionados de la categoría fue una gran temporada, pues llegaron nuevos rostros, emociones encontradas, y un campeón que sorprendió a todos debido a su gran desempeño a su corta edad: Andrea Kimi Antonelli.

Para este fin de semana se correrán 57 vueltas en una longitud del circuito de 5,419 km. Allí, la vuelta más rápida la marcó Lando Norris en 2024 con un tiempo de 1:22.384.



Ahora sí, sin más preámbulo te dejamos todos los detalles sobre el siguiente Gran Premio. Spoiler alert: será en un horario en el que podrás disfrutar la carrera con un buen desayuno.

Horarios del GP de Qatar 2026 en México

Práctica 1: viernes 27 de noviembre a las 07:30 am, tiempo centro de México.

Práctica 2: viernes 27 de noviembre a las 11:00 am, tiempo centro de México.

Práctica 3: sábado 28 de noviembre a las 08:30 am, tiempo centro de México.

Clasificación: sábado 28 de noviembre a las 12:00 pm, tiempo centro de México.



Carrera: domingo 29 de noviembre a las 10:00 am, tiempo centro de México.