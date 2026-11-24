Oficialmente estamos cerca de llegar al final de la temporada 2026 de la Fórmula 1 , que nos regaló grandes momentos. Para este fin de semana llega la penúltima carrera del año con el GP de Qatar y para que calientes motores y no te la pierdas, te decimos los horarios y todos los detalles.
Todo sobre el GP de Qatar: horarios en vivo desde México, dónde seguir la carrera y más detalles
La cita será en el Circuito de Lusail y, como ya te contábamos, se trata de la penúltima cita de la máxima categoría del automovilismo para cerrar con broche de oro la temporada en Bahréin.
Seamos honestos… para los aficionados de la categoría fue una gran temporada, pues llegaron nuevos rostros, emociones encontradas, y un campeón que sorprendió a todos debido a su gran desempeño a su corta edad: Andrea Kimi Antonelli.
Para este fin de semana se correrán 57 vueltas en una longitud del circuito de 5,419 km. Allí, la vuelta más rápida la marcó Lando Norris en 2024 con un tiempo de 1:22.384.
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Ahora sí, sin más preámbulo te dejamos todos los detalles sobre el siguiente Gran Premio. Spoiler alert: será en un horario en el que podrás disfrutar la carrera con un buen desayuno.
Horarios del GP de Qatar 2026 en México
Práctica 1: viernes 27 de noviembre a las 07:30 am, tiempo centro de México.
Práctica 2: viernes 27 de noviembre a las 11:00 am, tiempo centro de México.
Práctica 3: sábado 28 de noviembre a las 08:30 am, tiempo centro de México.
Clasificación: sábado 28 de noviembre a las 12:00 pm, tiempo centro de México.
Carrera: domingo 29 de noviembre a las 10:00 am, tiempo centro de México.
Dónde ver en vivo
Como cada carrera, podrás seguir toda la actividad de la Fórmula 1 este fin de semana a través de Sky Sports, TUDN, Izzi y por supuesto por F1TV Pro.
Todo sobre el Circuito de Lusail
El Circuito Internacional de Lusail, situado a las afueras de la capital, Doha, fue construido para recibir el primer evento de MotoGP de Qtar en 2004, y terminó de construirse un año después.
No te pierdas:
El primer Gran Premio de F1 se realizó en 2021 y el país firmó un acuerdo de 10 años para albergar este deporte a partir de 2023.
Aunque fue diseñado principalmente para las carreras de motociclismo, el Circuito Internacional de Lusail, de 5.4 kilómetros, presume una pista rápida y fluida, en la que predominan las curvas de velocidad media y alta.