Este lanzamiento fue anunciado como parte del Gran Premio de Las Vegas, que se realiza este fin de semana. Por primera vez, los 22 pilotos de la parrilla de la temporada 2026 tendrá su minifigura junto con los coches.

Por supuesto el mexicano Checo Pérez no se queda atrás con el set de Cadillac. El equipo recién llegado a la parrilla tiene sus propias minifiguras con el Cadillac MAC-26, y el piloto Valtteri Bottas también cuenta con su figurita.



Puedes colocar en el vehículo el número del piloto que prefieras, entregarle su casco, acomodarlo en el habitáculo, etc.

Este y los sets de los otros pilotos son ideales para todas las edades a partir de los 10 años. Contiene 212 piezas.

Precios y fecha de lanzamiento

El set de Cadillac y el de los otros equipos tendrá un precio de $649.00 pesos y estará disponible a partir del 1 de marzo de 2027.