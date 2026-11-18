Valtteri Bottas. (X @Cadillac_F1)

Con este anuncio se da continuidad al trabajo y buen desempeño que ha demostrado la dupla en su primera temporada en la parrilla.

Bottas aporta a la escudería una experiencia de muchos años en la máxima categoría del automovilismo, conocimientos técnicos y un historial de victorias.

Cadillac asegura que su visión y liderazgo seguirán impulsando el desarrollo del equipo en sus operaciones en Silverstone, Indianápolis y Charlotte.



¡A quien corresponda, me quedo!

“¡A quien corresponda, me quedo! Estoy emocionado de continuar este camino con Cadillac hasta 2027. Sabíamos que construir un nuevo equipo de Fórmula 1 desde cero no iba a ser fácil, pero eso es precisamente lo que hace que este desafío sea tan especial”, dijo Bottas al celebrar la noticia.



Por su parte, Dan Towrris, director ejecutivo del equipo, aseguró que la experiencia, perspectiva y compromiso de Bottas son fortalezas importantes para el equipo.

“La continuidad nos brinda una base sólida para seguir desarrollando el equipo y alcanzar nuestras ambiciones en la Fórmula 1”, agregó.

En el caso de los pilotos de reserva y de prueba de Cadillac para 2027, estos se anunciarán próximamente, aunque no especificaron la fecha exacta.