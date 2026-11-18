El piloto finlandés Valtteri Bottas renovó su contrato con Cadillac para la temporada 2027 de Fórmula 1 , por lo que aseguró su asiento en el equipo, junto al mexicano Sergio Checo Pérez.
Se queda: Valtteri Bottas extiende su contrato con Cadillac para la temporada 2027
Con este anuncio se da continuidad al trabajo y buen desempeño que ha demostrado la dupla en su primera temporada en la parrilla.
Bottas aporta a la escudería una experiencia de muchos años en la máxima categoría del automovilismo, conocimientos técnicos y un historial de victorias.
Cadillac asegura que su visión y liderazgo seguirán impulsando el desarrollo del equipo en sus operaciones en Silverstone, Indianápolis y Charlotte.
¡A quien corresponda, me quedo!
“¡A quien corresponda, me quedo! Estoy emocionado de continuar este camino con Cadillac hasta 2027. Sabíamos que construir un nuevo equipo de Fórmula 1 desde cero no iba a ser fácil, pero eso es precisamente lo que hace que este desafío sea tan especial”, dijo Bottas al celebrar la noticia.
Te puede interesar:
Por su parte, Dan Towrris, director ejecutivo del equipo, aseguró que la experiencia, perspectiva y compromiso de Bottas son fortalezas importantes para el equipo.
“La continuidad nos brinda una base sólida para seguir desarrollando el equipo y alcanzar nuestras ambiciones en la Fórmula 1”, agregó.
En el caso de los pilotos de reserva y de prueba de Cadillac para 2027, estos se anunciarán próximamente, aunque no especificaron la fecha exacta.