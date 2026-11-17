La actividad del GP de Las Vegas será en un horario inusual. (Mark Thompson/Getty Images)

Como recordarás, Andrea Kimi Antonelli de Mercedes se coronó como campeón mundial en el GP de México, un hito histórico al alzar el título como el piloto más joven en lograrlo, así como el primer italiano desde en Alberto Ascari en 1953 y rompiendo una sequía de más de 70 años.

Para este fin de semana, se correrán 50 vueltas en una longitud de circuito de 6.201 km.

La actividad de la máxima categoría del automovilismo en la Ciudad de las Luces llegó por primera vez en 2023, en un circuito callejero que abarca lo mejor de la ciudad, incluyendo el famoso Strip. El tiempo de vuelta más rápido lo marcó Max Verstappen en 2025 con 1:33.365.



Horarios del GP de Las Vegas

Práctica 1: jueves 19 de noviembre a las 06:30 pm, tiempo centro de México.

Práctica 2: jueves 19 de noviembre a las 10:00 pm, tiempo centro de México.

Práctica 3: viernes 20 de noviembre a las 06:30 pm, tiempo centro de México.

Clasificación: viernes 20 de noviembre a las 10:00 pm, tiempo centro de México.

Carrera: sábado 21 de noviembre a las 10:00 pm, tiempo centro de México.

Dónde ver en vivo la carrera

Podrás seguir toda la actividad de la Fórmula 1 en Las Vegas, este fin de semana, a través de Sky Sports, TUDN, Izzi y en F1 TV Pro.

Quién se pelea el subcampeonato

Como ya te contamos más arriba, Kimi Antonelli ya es campeón mundial, sin embargo, aún está la lucha por el subcampeonato, título que se pelean Max Verstappen de Red Bull y George Russell de Mercedes. Acá te dejamos los primeros cinco lugares del campeonato de pilotos y de constructores, título que obtuvo Mercedes.



Primeros cinco lugares del Campeonato de Pilotos

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 390 puntos – GANADOR

Max Verstappen (Red Bull): 279 puntos

George Russell (Mercedes): 262 puntos

Lewis Hamilton (Ferrari): 261 puntos

Charles Leclerc (Ferrari): 249 puntos

Primeras cinco posiciones del Campeonato de Constructores

Mercedes: 652 puntos – GANADOR

Scuderia Ferrari: 510 puntos

Red Bull Racing: 415 puntos

McLaren: 398 puntos



Racing Bulls: 114 puntos