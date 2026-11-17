La temporada 2026 de la Fórmula 1 está a punto de terminar y, tras un breve descanso, la máxima categoría del automovilismo sigue su paso, ahora con el GP de Las Vegas. Al ser en Norteamérica, los horarios son muy favorables para que puedas ver toda la actividad con tus amigos. Acá te contamos todos los detalles.
GP de Las Vegas: horarios en México y dónde ver en vivo la carrera
Como recordarás, Andrea Kimi Antonelli de Mercedes se coronó como campeón mundial en el GP de México, un hito histórico al alzar el título como el piloto más joven en lograrlo, así como el primer italiano desde en Alberto Ascari en 1953 y rompiendo una sequía de más de 70 años.
Para este fin de semana, se correrán 50 vueltas en una longitud de circuito de 6.201 km.
La actividad de la máxima categoría del automovilismo en la Ciudad de las Luces llegó por primera vez en 2023, en un circuito callejero que abarca lo mejor de la ciudad, incluyendo el famoso Strip. El tiempo de vuelta más rápido lo marcó Max Verstappen en 2025 con 1:33.365.
Horarios del GP de Las Vegas
Práctica 1: jueves 19 de noviembre a las 06:30 pm, tiempo centro de México.
Práctica 2: jueves 19 de noviembre a las 10:00 pm, tiempo centro de México.
Práctica 3: viernes 20 de noviembre a las 06:30 pm, tiempo centro de México.
Clasificación: viernes 20 de noviembre a las 10:00 pm, tiempo centro de México.
Carrera: sábado 21 de noviembre a las 10:00 pm, tiempo centro de México.
Dónde ver en vivo la carrera
Podrás seguir toda la actividad de la Fórmula 1 en Las Vegas, este fin de semana, a través de Sky Sports, TUDN, Izzi y en F1 TV Pro.
Quién se pelea el subcampeonato
Como ya te contamos más arriba, Kimi Antonelli ya es campeón mundial, sin embargo, aún está la lucha por el subcampeonato, título que se pelean Max Verstappen de Red Bull y George Russell de Mercedes. Acá te dejamos los primeros cinco lugares del campeonato de pilotos y de constructores, título que obtuvo Mercedes.
Primeros cinco lugares del Campeonato de Pilotos
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 390 puntos – GANADOR
Max Verstappen (Red Bull): 279 puntos
George Russell (Mercedes): 262 puntos
Lewis Hamilton (Ferrari): 261 puntos
Charles Leclerc (Ferrari): 249 puntos
Primeras cinco posiciones del Campeonato de Constructores
Mercedes: 652 puntos – GANADOR
Scuderia Ferrari: 510 puntos
Red Bull Racing: 415 puntos
McLaren: 398 puntos
Racing Bulls: 114 puntos