Durante años, ser campeón del mundo de Fórmula 1 antes de los 24 era una rareza que se contaba con los dedos de una mano. Este domingo, en el Gran Premio de México, Kimi Antonelli (Mercedes) no solo se sumó a esa lista, sino que la reescribió: se coronó a los 20 años y 68 días y se quedó con el récord de campeón más joven de la historia.
Los cinco campeones más jóvenes de la F1: Antonelli llegó para dejarlos a todos atrás
Un récord que se rompió
Lo más llamativo no es que Antonelli rompiera la marca, sino por cuánto. El récord era de Sebastian Vettel, quien ganó su primer título con Red Bull en 2010, a los 23 años y 133 días. El italiano le quitó más de tres años de golpe. Y si lo comparamos con el quinto de la lista, Max Verstappen (24 años y 73 días en 2021), la distancia supera los cuatro.
Para ponerlo en perspectiva: los cuatro nombres que estaban en el podio de la juventud antes de este domingo cabían en menos de un año de diferencia. Entre Vettel y Verstappen hay apenas unos meses de margen. Antonelli no se coló en esa fila, se saltó la fila entera.
Así queda el top 5 de los campeones más jóvenes
- Kimi Antonelli (Italia, Mercedes, 2026): 20 años y 68 días
- Sebastian Vettel (Alemania, Red Bull, 2010): 23 años y 133 días
- Lewis Hamilton (Reino Unido, McLaren, 2008): 23 años y 300 días
- Fernando Alonso (España, Renault, 2005): 24 años y 57 días
- Max Verstappen (Países Bajos, Red Bull, 2021): 24 años y 73 días
Una lista que dice mucho de la F1
Lo curioso de esta tabla es que no es solo una cuestión de edad: es un repaso de las últimas dos décadas de la categoría. Alonso, en 2005, cortó una era con Renault. Hamilton llegó en 2008 con McLaren, apenas en su segunda temporada. Vettel y Verstappen, ambos con Red Bull, pasaron de promesas a campeones en cuanto el auto se los permitió. Cuatro generaciones distintas, cuatro historias distintas y un mismo punto en común: ninguno esperó a cumplir los 25 para ganarlo todo.
Antonelli, por su parte, sumó su nombre a ese club con un título que llegó con la mitad de la carrera de muchos pilotos todavía por delante. Si algo dejan estos números, es que el reloj de la F1 empezó a correr mucho más rápido.