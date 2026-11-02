Un récord que se rompió

Lo más llamativo no es que Antonelli rompiera la marca, sino por cuánto. El récord era de Sebastian Vettel, quien ganó su primer título con Red Bull en 2010, a los 23 años y 133 días. El italiano le quitó más de tres años de golpe. Y si lo comparamos con el quinto de la lista, Max Verstappen (24 años y 73 días en 2021), la distancia supera los cuatro.

Para ponerlo en perspectiva: los cuatro nombres que estaban en el podio de la juventud antes de este domingo cabían en menos de un año de diferencia. Entre Vettel y Verstappen hay apenas unos meses de margen. Antonelli no se coló en esa fila, se saltó la fila entera.

Así queda el top 5 de los campeones más jóvenes

Vettel ganó su primer título con Red Bull en 2010, a los 23 años y 133 días, y ocupa ahora el segundo lugar de la lista. (Fotografía: Mark Thompson/Getty Images)



