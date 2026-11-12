Sí, George Russell tendrá su propia academia de karting y esto es todo lo que sabemos

George Russell. (Tomada de X @GeorgeRussell63)

El mismo piloto británico dio a conocer la noticia este jueves a través de sus redes sociales. “Quiero devolver algo a mi deporte encontrando esas estrellas ocultas y brindándoles el apoyo y la guía que necesitan para alcanzar su potencial”, dice parte de su publicación.

Una de las razones por las cuales los jóvenes talentosos en el automovilismo no logran avanzan de manera profesional es por falta de recursos, pues recordemos que este deporte es muy costoso y para llegar a la máxima categoría se necesita mucho dinero (y contactos).

“Muy orgulloso de presentarles a todos la Academia GR63 (…) Tras las dos primeras rondas en Silverstone, identificaré a 25 niños para que participen en 2027. ¡Gracias a Silverstone y al BRDC por ayudar a que esto se haga realidad!”, prosiguió la publicación del piloto británico.



. (Tomada de X @GeorgeRussell63)

Cómo entrar a la Academia GR63

La Academia GR63 tiene sede en el circuito de karts de Silverstone y, como ya te contábamos, su objetivo es descubrir jóvenes pilotos excepcionales y brindarles el apoyo, oportunidad y plataforma que necesitan para explotar su talento.

Solo serán admitidos niñas y niños de 8 a 9 años de edad que tengan nacionalidad de la Commonwealth. Estos no debieron haber competido en el Campeonato Británico de Karting MSUK ni en categorías superiores.



Cada sesión de clasificación Arrive & Drive cuesta 25 euros por piloto, utilizando un código de descuento. En el caso de la competición GR63 Shootout del 31 de enero de 2027, costará 75 euros por piloto.

Si te preguntas por qué vale la pena ingresar a la Academia de Russell, debes saber que la oportunidad de ser uno de los 25 pilotos que recibirán un campeonato de karting de 8 rondas con todos los gastos pagados en Kart Silverstone, y el ganador absoluto de la GR63 Academy, recibirá una temporada completa en el karting del Reino Unido con todos los gastos pagados.