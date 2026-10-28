La F1ESTA del GP de México oficialmente ya dio inicio y estamos listos para recibir a la categoría en el Autódromo Hermanos Rodríguez este fin de semana. Si no alcanzaste boleto o preferiste reunirte con amigos para verlo desde la comodidad de tu casa, acá te decimos a qué hora y dónde verlo en vivo y gratis.
¿No asistirás al GP de México? Aquí lo puedes ver EN VIVO y gratis
No solo se trata de una fecha común en el calendario de la temporada, sino de una que trae múltiples celebraciones. Una de ellas es la marca de Checo Pérez de 300 Grandes Premios en la F1, un hito que solo seis pilotos han logrado.
Pérez volverá al emblemático Autódromo Hermanos Rodríguez luego de disputar 299 carreras y, para su Gran Premio número 300, lo hace a lo grande: en un equipo nuevo y en su regreso a casa luego de un año de break.
Otro acontecimiento importante que podría ocurrir este fin de semana es el nombramiento de Kimi Antonelli como campeón del mundo, que prácticamente sucederá, a menos que la suerte no esté de su lado.
Si el joven piloto de 20 años gana la carrera, automáticamente se convierte en campeón. Si termina entre 2º y 9º lugar, será campeón sin depender de ningún otro resultado. Pero si queda fuera de los puntos (11º o más) solo será campeón Russell ni Hamilton ganan la carrera.
De esta manera, si Kimi Antonelli gana, se convertiría en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 y en el primer de su país desde Alberto Ascari, en 1953.
Ahora sí, toma nota porque acá van todos los detalles para que no te pierdas la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con una longitud de 4.304 km y en 71 vueltas.
Horarios del GP de México 2026
Práctica 1: viernes 30 de octubre a las 12:30 pm tiempo centro de México.
Práctica 2: viernes 30 de octubre a las 04:00 pm, tiempo centro de México.
Práctica 3: sábado 31 de octubre a las 11:30 am, tiempo centro de México.
Clasificación: sábado 31 de octubre a las 03:00 pm, tiempo centro de México.
Carrera: domingo 01 de noviembre a las 02:00 pm, tiempo centro de México.
Dónde ver el GP de México gratis
Como cada Gran Premio, podrás seguir la transmisión a través de Sky Sports, TUDN, Izzi y F1TV Pro. También, al tratarse de la carrera en casa, podrás verla en vivo y gratis desde televisión abierta por Canal 5.
Cómo va el Campeonato
Primeras cinco posiciones del Campeonato de Pilotos
Kimi Antonelli (Mercedes): 365 puntos
George Russell (Mercedes): 242 puntos
Lewis Hamilton (Ferrari): 241 puntos
Max Verstappen (Red Bull Racing): 236 puntos
Charles Leclerc (Ferrari): 233 puntos
Primeros cinco lugares del Campeonato de Constructores
Mercedes: 607 puntos
Ferrari: 474 puntos
Red Bull Racing: 355 puntos
McLaren: 355 puntos
RB Formula One Team: 102 puntos