¿No asistirás al GP de México? Aquí lo puedes ver EN VIVO y gratis

No solo se trata de una fecha común en el calendario de la temporada, sino de una que trae múltiples celebraciones. Una de ellas es la marca de Checo Pérez de 300 Grandes Premios en la F1, un hito que solo seis pilotos han logrado.

Pérez volverá al emblemático Autódromo Hermanos Rodríguez luego de disputar 299 carreras y, para su Gran Premio número 300, lo hace a lo grande: en un equipo nuevo y en su regreso a casa luego de un año de break.



Otro acontecimiento importante que podría ocurrir este fin de semana es el nombramiento de Kimi Antonelli como campeón del mundo, que prácticamente sucederá, a menos que la suerte no esté de su lado.

Si el joven piloto de 20 años gana la carrera, automáticamente se convierte en campeón. Si termina entre 2º y 9º lugar, será campeón sin depender de ningún otro resultado. Pero si queda fuera de los puntos (11º o más) solo será campeón Russell ni Hamilton ganan la carrera.

De esta manera, si Kimi Antonelli gana, se convertiría en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 y en el primer de su país desde Alberto Ascari, en 1953.