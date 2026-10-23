¿Irás al GP de México 2026? Acá una guía con recomendaciones para que vayas preparado

Si ya tienes tu boleto en mano, seguramente esta información te va a interesar para evitar contratiempos, previo y durante tu llegada al Autódromo Hermanos Rodríguez este 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre.

Cómo llegar al GP de México 2026

Lo más importante: la llegada. Seguramente sabes dónde está el recinto, pero es importante que tomes en cuenta que NO contará con estacionamiento. Te recomendamos usar el transporte público y los servicios de transportación como el sistema Ticket2Ride de Ticketmaster, que tiene un costo de $350 pesos el viaje redondo por día.

Acá algunas opciones de transporte público para llegar:

Metro: las estaciones más cercanas son Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla de Línea 9.

Metrobús: las estaciones más cercanas son Iztacalco y Upiicsa de Línea 2.

Además, habrá disponibles camiones especiales sin costo que recorrerán por un carril confinado el Autódromo Hermanos Rodríguez por el exterior, únicamente para trasladarte más fácil de una puerta a otra. Para su uso se te pedirá tu boleto de acceso. Cada parada tendrá una letra especial y los podrás identificar por su cartel azul en el parabrisas, en un horario de 7am a 8pm.



Accesos

La parte crucial para que no pierdas el tiempo buscando tu acceso, pues esta dependerá de la grada, hospitalidad y zona identificada en tu boleto. Toma en cuenta que las zonas dentro del inmueble no se comunican entre sí.

Accesos por zonas:

Zona Café: Puerta 1 del Palacio de los Deportes.

Zona Gris: Puerta 2 del Palacio de los Deportes.

Zona Verde: tiene diferentes accesos dependiendo de tu boleto. Champions Club, Main Grand Stand Club, Main Grandstand, Paddock Club, Platino Plus B, Prestige Club y Speed Lounge 1 y 2 utilizan principalmente la Puerta 6, mientras que otras experiencias tienen accesos por las Puertas 4 o 7.

Paddock Club: Puertas 6 y 7.

Para ver otras zonas, da clic en este link .