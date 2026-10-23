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¿Irás al GP de México 2026? Acá una guía con recomendaciones para que vayas preparado

Faltan pocos días para recibir la F1ESTA en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Si asistirás al GP de México, mira esta breve guía con todo lo que debes saber previo a tu llegada.
vie 23 octubre 2026 05:55 AM
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¿Irás al GP de México 2026? Acá una guía con recomendaciones para que vayas preparado
Toma nota antes de tu llegada al GP de México 2026. (Mark Thompson/Getty Images)

Oficialmente la F1ESTA está a punto de volver a nuestro país con el GP de México 2026. Y es que no se trata de una fecha cualquiera de la temporada, es muy especial porque Checo Pérez regresa a las pisas y a casa, esta vez con Cadillac. ¿Vas a asistir al evento? Entonces no te pierdas esta guía con recomendaciones.

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Si ya tienes tu boleto en mano, seguramente esta información te va a interesar para evitar contratiempos, previo y durante tu llegada al Autódromo Hermanos Rodríguez este 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre.

Cómo llegar al GP de México 2026

Lo más importante: la llegada. Seguramente sabes dónde está el recinto, pero es importante que tomes en cuenta que NO contará con estacionamiento. Te recomendamos usar el transporte público y los servicios de transportación como el sistema Ticket2Ride de Ticketmaster, que tiene un costo de $350 pesos el viaje redondo por día.

Acá algunas opciones de transporte público para llegar:

Metro: las estaciones más cercanas son Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla de Línea 9.
Metrobús: las estaciones más cercanas son Iztacalco y Upiicsa de Línea 2.

Además, habrá disponibles camiones especiales sin costo que recorrerán por un carril confinado el Autódromo Hermanos Rodríguez por el exterior, únicamente para trasladarte más fácil de una puerta a otra. Para su uso se te pedirá tu boleto de acceso. Cada parada tendrá una letra especial y los podrás identificar por su cartel azul en el parabrisas, en un horario de 7am a 8pm.

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Accesos

La parte crucial para que no pierdas el tiempo buscando tu acceso, pues esta dependerá de la grada, hospitalidad y zona identificada en tu boleto. Toma en cuenta que las zonas dentro del inmueble no se comunican entre sí.

Accesos por zonas:

Zona Café: Puerta 1 del Palacio de los Deportes.
Zona Gris: Puerta 2 del Palacio de los Deportes.
Zona Verde: tiene diferentes accesos dependiendo de tu boleto. Champions Club, Main Grand Stand Club, Main Grandstand, Paddock Club, Platino Plus B, Prestige Club y Speed Lounge 1 y 2 utilizan principalmente la Puerta 6, mientras que otras experiencias tienen accesos por las Puertas 4 o 7.
Paddock Club: Puertas 6 y 7.

Para ver otras zonas, da clic en este link .

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Horarios de puertas

Los 3 días del evento las puertas abrirán aproximadamente a las 08:00 am, aunque el horario es sujeto a cambios sin previo aviso.

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Horarios del GP de México 2026

Práctica 1: viernes 30 de octubre a las 12:30 pm, tiempo centro de México.
Práctica 2: viernes 30 de octubre a las 04:00 pm, tiempo centro de México.
Práctica 3: sábado 31 de octubre a las 11:30 am, tiempo centro de México.
Clasificación: sábado 31 de octubre a las 03:00 pm, tiempo centro de México.
Carrera: domingo 01 de noviembre a las 02:00 pm, tiempo centro de México.

Mapa

Para que te ubiques mejor, acá te dejamos el mapa del circuito y este enlace para que te ubiques mejor.

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