¿Cómo es el trofeo que se entregará al ganador del GP de México 2026?

Desde 2015, la marca mexicana TANE, dedicada a la alta orfebrería, es la responsable de crear el trofeo oficial y esta edición no será la excepción.

Para este año, la pieza conserva la inspiración con la que nació en los talleres de la casa: las alas del águila real, ave nacional de México y símbolo de su bandera, envuelven una copa de estructura crónica.

El trofeo del ganador del GP de México 2026 es elaborado en plata .925 con vermeil de oro amarillo de 23 quilares en su interior.

Al reverso de la copa se recrea la bandera de nuestro país en esmalte con acabado nanocerámico, que contrasta con el brillo de la plata y sella la identidad de la pieza. La base es labrada a mano en aventurina verde, un cuarzo que aporta a la obra uno de los colores más representativos de México.



¿Cuánto tiempo tarda la creación del trofeo del GP de México?

Los maestros orfebres dedican alrededor de un mes a la creación de esta importante pieza. Se realiza a mano en los talleres de la cada con la precisión y cuidado que exige este trofeo que llega hasta el podio.

En este tiempo en el que TANE se ha encargado de realizar el trofeo del GP de México, ha sido alzado por Nico Rosberg (2015), Lewis Hamilton (2016 y 2019), Max Verstappen (2017, 2018, 2021, 2022 y 2023), Carlos Sainz (2024) y Lando Norris (2025).