Checo Pérez regresa a México con un Show Run en Paseo de la Reforma: fecha, horario y otros detalles

Con este evento organizado por Cadillac Fórmula 1 Team y el GP de México, el piloto tapatío celebrará su regreso al país y 300 Grandes Premios disputados a lo largo de su carrera.

“Alcanzar los 300 Grandes Premios es un momento muy importante en mi carrera, y no hay mejor lugar para comenzar esta celebración que de regreso en las calles de la Ciudad de México, junto a los aficionados que me han apoyado en cada paso del camino”, expresó Checo en un comunicado.



Show Run de Checo Pérez en Paseo de la Reforma

Toma nota y aparta la fecha porque el Show Run será público y se realizará el próximo miércoles 28 de octubre a partir de las 10:00 am.

Los aficionados tendrán la oportunidad de ver de cerca a Checo haciendo las famosas donitas arriba de su Cadillac y de apreciar su talento y velocidad en este escenario emblemático de la capital.

Cadillac Formula 1 Team tendrá su primera participación en el GP de México 2026 el próximo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, luego de unirse a la máxima categoría del automovilismo como el undécimo equipo del campeonato.

Próximamente se darán a conocer más detalles del Show Run de Checo Pérez a través de la página oficial de Cadillac Formula 1 Team.