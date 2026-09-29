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Checo Pérez regresa a México con un Show Run en Paseo de la Reforma: fecha, horario y otros detalles

Después de algunos años, el piloto mexicano volverá a tener una exhibición pública en Reforma, ahora y por primera vez, arriba de su Cadillac.
mar 29 septiembre 2026 04:02 PM
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Checo Pérez regresa a México con un Show Run en Paseo de la Reforma: fecha, horario…
Sergio Checo Pérez volverá al emblemático Paseo de la Reforma para ofrecer un Show Run. Mira cuándo y a qué hora verlo de cerca. (Adam Pretty/Getty Images)

Nuestros deseos se hicieron realidad… después de cuatro años, volveremos a ver a Sergio Checo Pérez en un Show Run en Paseo de la Reforma y esta vez será aún más especial porque se trata de una celebración única. Así que toma nota de la fecha, hora y los detalles.

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Con este evento organizado por Cadillac Fórmula 1 Team y el GP de México, el piloto tapatío celebrará su regreso al país y 300 Grandes Premios disputados a lo largo de su carrera.

“Alcanzar los 300 Grandes Premios es un momento muy importante en mi carrera, y no hay mejor lugar para comenzar esta celebración que de regreso en las calles de la Ciudad de México, junto a los aficionados que me han apoyado en cada paso del camino”, expresó Checo en un comunicado.

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Show Run de Checo Pérez en Paseo de la Reforma

Toma nota y aparta la fecha porque el Show Run será público y se realizará el próximo miércoles 28 de octubre a partir de las 10:00 am.

Los aficionados tendrán la oportunidad de ver de cerca a Checo haciendo las famosas donitas arriba de su Cadillac y de apreciar su talento y velocidad en este escenario emblemático de la capital.

Cadillac Formula 1 Team tendrá su primera participación en el GP de México 2026 el próximo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, luego de unirse a la máxima categoría del automovilismo como el undécimo equipo del campeonato.

Próximamente se darán a conocer más detalles del Show Run de Checo Pérez a través de la página oficial de Cadillac Formula 1 Team.

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