La Fórmula 2 llega por primera vez a México: fecha de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez

De esta manera, la F2 marca un paso trascendental para el GP de México, pues los aficionados tendrán la oportunidad de seguir de cerca el desarrollo de los jóvenes pilotos que buscan cumplir su más grande sueño: llegar a la máxima categoría del automovilismo.

Además de eso, buscan más tiempo de acción en pista, al contar con dos competencias de esta categoría (una carrera corta y una larga). “Por primera vez, el público tendrá la oportunidad de vivir en un mismo fin de semana la categoría antesala de F1 y el máximo campeonato del deporte motor”, expresó Federico González Compeán, director general del GP de México.

La incorporación de la Ciudad de México al calendario de FIA Fórmula 2 en 2027 será una gran oportunidad para acercar la categoría a nuevas audiencias y fortalecerá su posición como una plataforma global para la siguiente generación de talentos de F1.



La F2 es un campeonato semillero y es el último escalón dentro de la pirámide de desarrollo de la FIA. De hecho, es la mayor oportunidad para los jóvenes talentos de ascender a una de las 11 escuderías de Fórmula 1.

Este año, la F2 cuenta con la presencia de los mexicanos Rafael Villagómez y Noel León. También, figuras del continente como el estadounidense Colton Herta, el colombiano Sebastián Montoya, así como el brasileño Emerson Fittipaldi.

El joven piloto Rafael Villagómez suma cinco podios en F2, incluidos tres este año y dos de ellos conseguidos en Silverstone durante el mismo fin de semana. En el caso de Noel León, vive actualmente una de las temporadas más destacadas de su carrera; ha conseguido tres victorias para México en la categoría: dos sprint race en Montreal, Canadá y Mónaco; y una en Feature Race, en Budapest, Hungría.