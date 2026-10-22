¿Cuándo y a qué hora se entrega el Balón de Oro 2026?

Este galardón es muy importante porque está considerado como el más prestigioso del mundo. Esta edición celebra su 70 aniversario.

Cuándo y dónde será la ceremonia del Balón de Oro 2026

La entrega del Balón de Oro 2026 será el próximo lunes 16 de octubre, por primera vez en Londres, Inglaterra, exactamente en el London Palladium Theatre.

La ceremonia estará a cargo de la leyenda del futbol Thierry Henry junto a la presentadora deportiva Kate Scott.



A qué hora y en dónde ver la ceremonia

Toma nota porque el evento dará inicio a las 02:00 pm (tiempo centro de México) y podrás seguir la transmisión en vivo a través del sitio oficial del evento en este link .

Premios que se otorgan

Serán reconocidas diversas estrellas del futbol en las categorías:

-Balón de Oro en categoría femenina y masculina

-Joven talento del año (ambas categorías)

-Portero del año (ambas categorías)

-Entrenador del año (ambas categorías)

-Equipo del año (ambas categorías)

-Delantero del año (ambas categorías)

-Premios Sócrates