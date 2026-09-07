Mbappé: “Puede ser un buen año para ganar el Balón de Oro”

"Pienso que puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro", dijo Mbappé en conferencia de prensa previo al partido de Champions del martes contra el Inter de Milán.

En referencia al Mundial 2026, el delantero francés destacó que hizo “mucha historia en la competición más importante del deporte”.

Mbappé anotó 10 goles en el pasado Mundial, con lo que alcanzó los 22 tantos en citas mundialistas, convirtiéndose en el máximo goleador histórico, por delante de los 21 de Leo Messi y los 16 del alemán Miroslav Klose.



El delantero del Real Madrid se expresaba así después de que hace unos días su técnico José Mourinho dejara entrever, sin citarlo, que merecía el Balón de Oro.

El futbolista francés de 27 años aún no ha ganado este prestigioso trofeo que se otorga al mejor jugador del mundo.

Mourinho consideraba que ese galardón debe darse a jugadores que "cuando se retiran, los echamos de menos para la eternidad" y no sólo por ganar la Champions o el Mundial.



"Sabemos quién ha hecho historia a nivel individual este verano", añadió Mourinho. "Cuando juegas con el Real Madrid, que es el mejor club del mundo, de manera natural, la gente te asocia a este tipo de premios", aseguró Mbappé.

"Tengo la sensación que es un buen año para eso (ganar el Balón de Oro), pero queda mucho tiempo y la gente tiene la libertad de votar a quien piensan que es el mejor jugador del mundo", concluyó.

Con información de AFP