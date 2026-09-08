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Deportes

De Mbappé a Quiñones: estos son los nominados al Balón de Oro 2026

La UEFA ya dio a conocer la lista de nominados para el galardón más prestigioso del futbol y numerosas estrellas de la cancha compiten por el trofeo. Mira la lista completa en la categoría masculina.
mar 08 septiembre 2026 12:46 PM
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Mbappé, Quiñones y todos los nominados al Balón de Oro 2026
El naturalizado mexicano Julián Quiñones forma parte de la lista de nominados del Balón de Oro 2026. (Carl Recine/Getty Images)

La edición 2026 del Balón de Oro llegará próximamente, y para calentar motores la UEFA ya dio a conocer la lista de nominados, entre los que destacan nombres como el francés Kylian Mbappé, el naturalizado mexicano Julián Quiñones o el noruego Erling Haaland.

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Balón de Oro
Trofeo del Balón de Oro. (Getty Images)

El galardón considerado como el más prestigioso del mundo, celebrará además en esta edición su 70 aniversario, pues recordemos que fue creado por France Football en 1956.

Habrá siete categorías, masculina y femenina, para esta edición, entre ellas: balón de oro, joven talento, portero, entrenador, equipo, delantero y premio Sócrates para iniciativas solidarias y causas sociales.

Cuándo y dónde será la ceremonia

Aparta la fecha porque la ceremonia se celebrará el lunes 26 de octubre y la ciudad anfitriona será Londres para rendir homenaje al primer ganador del premio, el inglés Stanley Matthews.

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Nominados al Balón de Oro 2026 en categoría masculina

Jude Bellingham - Real Madrid
Pau Cubarsí - FC Barcelona
Marc Cucurella - Real Madrid
Ousmane Dembélé - PSG
Bruno Fernandes - Manchester United
Luis Díaz - Bayern
Erling Haaland - Manchester City
Gabriel Magalhães - Arsenal
Harry Kane - Bayern
Achraf Hakimi - PSG
Khvicha Kvaratskhelia - PSG
Lamine Yamal - FC Barcelona
Sadio Mané - Al Nassr
Marquinhos - PSG
Lautaro Martínez - Inter
Kylian Mbappé - Real Madrid
Lionel Messi - Inter Miami
Nuno Mendes - PSG
Michael Olise - Bayern
Joao Neves - PSG
Julián Quiñones - Al-Qadisiyah
Willian Pacho - PSG
Declan Rice - Arsenal
Rodri Hernández - FC Barcelona
Ferran Torres - PSG
Fabián Ruiz - PSG
Dayot Upamecano - Bayern
William Saliba - Arsenal
Vinicius - Real Madrid

Vitinha - PSG

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Kylian Mbappé Balón de Oro
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