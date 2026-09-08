La edición 2026 del Balón de Oro llegará próximamente, y para calentar motores la UEFA ya dio a conocer la lista de nominados, entre los que destacan nombres como el francés Kylian Mbappé, el naturalizado mexicano Julián Quiñones o el noruego Erling Haaland.
De Mbappé a Quiñones: estos son los nominados al Balón de Oro 2026
El galardón considerado como el más prestigioso del mundo, celebrará además en esta edición su 70 aniversario, pues recordemos que fue creado por France Football en 1956.
Habrá siete categorías, masculina y femenina, para esta edición, entre ellas: balón de oro, joven talento, portero, entrenador, equipo, delantero y premio Sócrates para iniciativas solidarias y causas sociales.
Cuándo y dónde será la ceremonia
Aparta la fecha porque la ceremonia se celebrará el lunes 26 de octubre y la ciudad anfitriona será Londres para rendir homenaje al primer ganador del premio, el inglés Stanley Matthews.
Por si no lo viste:
Nominados al Balón de Oro 2026 en categoría masculina
Jude Bellingham - Real Madrid
Pau Cubarsí - FC Barcelona
Marc Cucurella - Real Madrid
Ousmane Dembélé - PSG
Bruno Fernandes - Manchester United
Luis Díaz - Bayern
Erling Haaland - Manchester City
Gabriel Magalhães - Arsenal
Harry Kane - Bayern
Achraf Hakimi - PSG
Khvicha Kvaratskhelia - PSG
Lamine Yamal - FC Barcelona
Sadio Mané - Al Nassr
Marquinhos - PSG
Lautaro Martínez - Inter
Kylian Mbappé - Real Madrid
Lionel Messi - Inter Miami
Nuno Mendes - PSG
Michael Olise - Bayern
Joao Neves - PSG
Julián Quiñones - Al-Qadisiyah
Willian Pacho - PSG
Declan Rice - Arsenal
Rodri Hernández - FC Barcelona
Ferran Torres - PSG
Fabián Ruiz - PSG
Dayot Upamecano - Bayern
William Saliba - Arsenal
Vinicius - Real Madrid
Vitinha - PSG