Todo sobre el GP de Estados Unidos: a qué hora verlo en vivo desde México y otros detalles

La carrera será en el ya conocido Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas, y será la 18º cita de la temporada 2026, que ya comienza a acercarse a su fin. Se correrán un total de 56 vueltas en una longitud del circuito de 5.513 km.

En esta nueva cita de la categoría, Max Verstappen podría sumar puntos para Red Bull si se mantiene en el podio como en Marina Bay para el GP de Singapur, que quedó en lo más alto.

En el caso de Antonelli, será una nueva oportunidad para que refuerce el liderato y continúe sumando puntos para Mercedes, que prácticamente ya disfruta el título en el Campeonato de Constructores.



Ahora sí, toma nota porque afortunadamente los horarios de la actividad de F1 este fin de semana son ideales para reunirse con amigos y disfrutar del deporte.

Horarios en México del GP de Estados Unidos

Práctica 1: viernes 23 de octubre a las 11:30 am, tiempo centro de México

Práctica 2: viernes 23 de octubre a las 03:00 pm, tiempo centro de México

Práctica 3: sábado 24 de octubre a las 11:30 am, tiempo centro de México

Clasificación: sábado 24 de octubre a las 03:00 pm, tiempo centro de México



Carrera: domingo 25 de octubre a las 02:00 pm, tiempo centro de México