La Fórmula 1 llega oficialmente a Norteamérica con el GP de Estados Unidos, una cita previa a la F1ESTA en nuestro país que funciona como el escenario ideal para calentar motores y recibir la máxima categoría del automovilismo. ¿Quieres ver la carrera? No te preocupes porque acá te decimos los horarios.
Todo sobre el GP de Estados Unidos: a qué hora verlo en vivo desde México y otros detalles
La carrera será en el ya conocido Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas, y será la 18º cita de la temporada 2026, que ya comienza a acercarse a su fin. Se correrán un total de 56 vueltas en una longitud del circuito de 5.513 km.
En esta nueva cita de la categoría, Max Verstappen podría sumar puntos para Red Bull si se mantiene en el podio como en Marina Bay para el GP de Singapur, que quedó en lo más alto.
En el caso de Antonelli, será una nueva oportunidad para que refuerce el liderato y continúe sumando puntos para Mercedes, que prácticamente ya disfruta el título en el Campeonato de Constructores.
Ahora sí, toma nota porque afortunadamente los horarios de la actividad de F1 este fin de semana son ideales para reunirse con amigos y disfrutar del deporte.
Horarios en México del GP de Estados Unidos
Práctica 1: viernes 23 de octubre a las 11:30 am, tiempo centro de México
Práctica 2: viernes 23 de octubre a las 03:00 pm, tiempo centro de México
Práctica 3: sábado 24 de octubre a las 11:30 am, tiempo centro de México
Clasificación: sábado 24 de octubre a las 03:00 pm, tiempo centro de México
Carrera: domingo 25 de octubre a las 02:00 pm, tiempo centro de México
Dónde ver la carrera en vivo
Como tradicionalmente ocurre, toda la actividad podrás seguirla a través de Sky Sports, TUDN, Izzi, así como en F1 TV Pro.
Cómo va el Campeonato
Primeros cinco lugares del Campeonato de Pilotos:
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 340 puntos
George Russell (Mercedes): 238 puntos
Lewis Hamilton (Ferrari): 229 puntos
Max Verstappen (Red Bull): 221 puntos
Charles Leclerc (Ferrari): 215 puntos
Primeras cinco posiciones del Campeonato de Constructores
Mercedes AMG Petronas: 578 puntos
Scuderia Ferrari: 444 puntos
McLaren: 339 puntos
Red Bull Racing: 332 puntos
Visa Cash App RB Formula One Team: 100 puntos