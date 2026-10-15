Hay nuevo piloto en Haas: el brasileño Rafael Camara llega a la Fórmula 1 en 2027

Rafael es líder de Fórmula 2 y piloto junior de Ferrari, y ha competido en monoplazas desde que se unió a la Academia de Pilotos de la Scuderia Ferrari en 2022.



Mi objetivo es prepararme de la mejor manera para este nuevo reto. Rafael Camara

“Estoy muy contento de unirme al equipo Haas como piloto de Fórmula 1 (…) es un paso importante en mi carrera (…) mi objetivo es prepararme de la mejor manera para este nuevo reto. Hay mucho que aprender y estoy deseando trabajar codo con codo con el equipo, comprender el coche y seguir desarrollándome como piloto”, expresó el piloto en un comunicado.

También, su llegada refuerza la presencia de Brasil, país del legendario tricampeón mundial Ayrton Senna y que actualmente está presente en la parrilla con Gabriel Bortoleto, confirmado para Audi para 2027.



Triunfos de Rafael Camara

En 2022 se unió a la Academia de Pilotos de la Scuderia Ferrari. Ganó el Campeonato Europeo de Fórmula Regional de 2024 previo a conseguir un asiento en la F3 al siguiente año.

Camara se apuntó otro título al igualar a Arvid Lindblad en el mayor porcentaje de victorias en la historia de la F3. Actualmente, lidera la clasificación de pilotos de F2 con siete puntos de ventaja.

Rafael Camara llega al equipo estadounidense Haas para ocupar el asiento de Esteban Ocon, luego de que el piloto y la escudería anunciaran e fin de su contrato al término de la actual temporada.