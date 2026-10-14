Horner afirma que Fernando Alonso estuvo a punto de fichar por Red Bull en 2025

El interés por el fichaje por el piloto español era para tomar el lugar de Checo Pérez, quien no estaba obteniendo los mejores resultados.

Horner confesó que durante el GP de Japón de ese año, Fernando Alonso le había externado su interés en pilotar junto a Max para la siguiente temporada.

“Después, Helmut (Marko), aparentemente en nombre del equipo de representación de Verstappen, dejó claro que no estaban contentos con esa idea. Supe de inmediato que esa orden no venía de Max. Alguien, en algún lugar, decidió que no era el paso correcto para Red Bull. Me decepcionó”, dice Christian en su libro.



¿Y cuál sería la posible razón para evitarlo? Quizás para impedir una probable lucha de poderes.

De hecho, el principal interesado para la dupla Max y Fernando en Red Bull era el propio Horner. Y honestamente no se trataba de cualquier dúo, sino de uno con dos grandes de la máxima categoría del automovilismo.



Helmut me dijo que también me olvidara de Charles

Otro nombre que también sonaba mucho para ser coequipero de Max era el del monegasco Charles Leclerc. “Pensaba que podía ser el piloto perfecto para nosotros. Poco después, Helmut me dijo que también me olvidara de Charles. Al igual que con Fernando, no iba a suceder”, se lee.

Luego de agotar opciones para ocupar el segundo asiento del equipo austriaco, Horner fichó por el joven y poco experimentado Liam Lawson. “No me sentía cómodo (con Lawson). Era joven e inexperto, con solo once carreras de Fórmula 1 a sus espaldas, y le estábamos exigiendo muchísimo”, detalló el exdirectivo de Red Bull.