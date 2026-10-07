GP de Singapur: ¿a qué hora y dónde ver la carrera en vivo desde México?

Como recordarás, el pasado GP, realizado en el Circuito Internacional de Sepang, fue el escenario perfecto para el neerlandés de Red Bull Max Verstappen y alzar su primer trofeo de la temporada. El podio lo completaron Kimi Antonelli de Mercedes y Lewis Hamilton de Ferrari, respectivamente.

Esta vez, la cita será en el Circuito Urbano Marina Bay en una longitud de circuito de 4.927 km y en un total de 62 vueltas.

El primer Gran Premio allí se corrió en 2008 y se albergó la primera carrera nocturna en la historia de la Fórmula 1. La vuelta más rápida la hizo Lewis Hamilton en 2025 en un tiempo de 1:33.808.



Ahora sí, acá todos los detalles para que no te pierdas esta carrera.

Horarios del GP de Singapur en México

Práctica 1: viernes 9 de octubre a las 02:30 am, tiempo centro de México.

Clasificación sprint: viernes 9 de octubre a las 06:30 am, tiempo centro de México.

Carrera sprint: sábado 10 de octubre a las 03:00 am, tiempo centro de México.

Clasificación: sábado 10 de octubre a las 07:00 am, tiempo centro de México.



Carrera: domingo 11 de octubre a las 06:00 am, tiempo centro de México.