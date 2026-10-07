El GP de Singapur cierra la visita de la Fórmula 1 en Asia y es la 17º cita de la máxima categoría del automovilismo durante la temporada 2026 este fin de semana. ¿Quieres ver la carrera? No te preocupes, acá te decimos los horarios en México y todo lo que debes saber para que no te la pierdas (spoiler alert: tendrás que madrugar).
GP de Singapur: ¿a qué hora y dónde ver la carrera en vivo desde México?
Como recordarás, el pasado GP, realizado en el Circuito Internacional de Sepang, fue el escenario perfecto para el neerlandés de Red Bull Max Verstappen y alzar su primer trofeo de la temporada. El podio lo completaron Kimi Antonelli de Mercedes y Lewis Hamilton de Ferrari, respectivamente.
Esta vez, la cita será en el Circuito Urbano Marina Bay en una longitud de circuito de 4.927 km y en un total de 62 vueltas.
El primer Gran Premio allí se corrió en 2008 y se albergó la primera carrera nocturna en la historia de la Fórmula 1. La vuelta más rápida la hizo Lewis Hamilton en 2025 en un tiempo de 1:33.808.
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Ahora sí, acá todos los detalles para que no te pierdas esta carrera.
Horarios del GP de Singapur en México
Práctica 1: viernes 9 de octubre a las 02:30 am, tiempo centro de México.
Clasificación sprint: viernes 9 de octubre a las 06:30 am, tiempo centro de México.
Carrera sprint: sábado 10 de octubre a las 03:00 am, tiempo centro de México.
Clasificación: sábado 10 de octubre a las 07:00 am, tiempo centro de México.
Carrera: domingo 11 de octubre a las 06:00 am, tiempo centro de México.
Dónde ver en vivo la carrera
Podrás seguir toda la actividad de la máxima categoría del automovilismo a través de Sky Sports, TUDN, Izzi y por supuesto en F1TV Pro.
Cómo va el Campeonato
Primeras cinco posiciones del Campeonato de Pilotos
Kimi Antonelli: 302 puntos
George Rusell: 236 puntos
Lewis Hamilton: 199 puntos
Lando Norris: 186 puntos
Charles Leclerc: 179 puntos
Por si no lo viste:
Primeros cinco lugares del Campeonato de Constructores
Mercedes: 556 puntos
Ferrari: 405 puntos
McLaren: 316 puntos
Red Bull Racing: 298 puntos
Racing Bulls: 90 puntos