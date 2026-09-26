GP de Azerbaiyán 2026: Russell reina en el caos en Bakú y sube a lo más alto del podio

Verstappen roza el triunfo

Tres semanas después de su espectacular remontada ante su público en Monza, donde se impuso por delante de un Russell atónito tras partir desde la 19º posición, Antonelli, 16º en la parrilla, realizó una gran carrera, pero no pudo acercarse al podio a pesar de dos intervenciones del coche de seguridad que volvieron a jugar a su favor.

"Hoy he pilotado como mi abuela, en modo 'evitemos los daños'. No he asumido riesgos, he sido muy precavido antes de intentar cada cosa. No tenía suficiente ritmo como para poder aspirar a algo mejor", valoró el italiano.

Russell, que logra su tercera victoria de la temporada, la primera desde finales de junio en Austria, redujo en 15 puntos la diferencia con Antonelli, que aún cuenta con 66 unidades de ventaja sobre su compañero de equipo, una renta cómoda cuando quedan ocho carreras por disputar.



"Es increíble volver a subir al escalón más alto del podio. Quiero dar las gracias a mi equipo, que siguió creyendo en mí en los momentos difíciles. El fin de semana ha sido realmente fantástico. Desde el regreso de la pausa veraniega, me siento mucho mejor, me he vuelto a encontrar", saboreó el británico.

Verstappen, que había partido desde la octava posición, hizo una carrera magnífica y estuvo a punto de arrancar la victoria en la línea de meta, donde se quedó a menos de dos décimas de Russell.

Red Bull tuvo realmente mucho que celebrar, ya que en su regreso tras perderse tres carreras por una lesión en la muñeca izquierda, Hadjar firmó un inesperado tercer puesto en el exigente trazado de Bakú, en el que no cometió el más mínimo error durante todo el fin de semana.