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GP de Azerbaiyán 2026: Russell reina en el caos en Bakú y sube a lo más alto del podio

Bakú fue la sede de la F1 este fin de semana, con horarios inusuales de actividad. El piloto británico George Russell deMercedes alzó el trofeo y Verstappen y Hadjar de Red Bull completaron el podio.
sáb 26 septiembre 2026 09:17 AM
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GP de Azerbaiyán 2026: Russell reina en el caos en Bakú y sube a lo más alto del podio
George Russell celebra su triunfo de una carrera caótica en el Circuito callejero de Bakú. (Peter Fox/Getty Images)

En una carrera caótica, George Russell de Mercedes ganó el Gran Premio de Azerbaiyán en el Circuito de Bakú, este fin de semana. Su coequipero Kimi Antonelli, el líder Mundial de F1 finalizó en quinta posición tras una gran remontada.

El británico Russell, que había largado desde la pole position, se impuso a los Red Bull de Max Verstappen y de Isack Hadjar, seguidos por el monegasco Charles Leclerc de Ferrari y el italiano Antonelli.

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Verstappen roza el triunfo

Tres semanas después de su espectacular remontada ante su público en Monza, donde se impuso por delante de un Russell atónito tras partir desde la 19º posición, Antonelli, 16º en la parrilla, realizó una gran carrera, pero no pudo acercarse al podio a pesar de dos intervenciones del coche de seguridad que volvieron a jugar a su favor.

"Hoy he pilotado como mi abuela, en modo 'evitemos los daños'. No he asumido riesgos, he sido muy precavido antes de intentar cada cosa. No tenía suficiente ritmo como para poder aspirar a algo mejor", valoró el italiano.

Russell, que logra su tercera victoria de la temporada, la primera desde finales de junio en Austria, redujo en 15 puntos la diferencia con Antonelli, que aún cuenta con 66 unidades de ventaja sobre su compañero de equipo, una renta cómoda cuando quedan ocho carreras por disputar.

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"Es increíble volver a subir al escalón más alto del podio. Quiero dar las gracias a mi equipo, que siguió creyendo en mí en los momentos difíciles. El fin de semana ha sido realmente fantástico. Desde el regreso de la pausa veraniega, me siento mucho mejor, me he vuelto a encontrar", saboreó el británico.

Verstappen, que había partido desde la octava posición, hizo una carrera magnífica y estuvo a punto de arrancar la victoria en la línea de meta, donde se quedó a menos de dos décimas de Russell.

Red Bull tuvo realmente mucho que celebrar, ya que en su regreso tras perderse tres carreras por una lesión en la muñeca izquierda, Hadjar firmó un inesperado tercer puesto en el exigente trazado de Bakú, en el que no cometió el más mínimo error durante todo el fin de semana.

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Colapinto golpea a Galy

El británico Lewis Hamilton de Ferrari, siete veces campeón del mundo, terminó en sexta posición, por delante de su compatriota Arvid Lindblad de Racing Bulls, de los Haas del francés Esteban Ocon y del británico Oliver Bearman, y del español Carlos Sainz de Williams.

La carrera, tranquila hasta la vuelta 31 de las 51, se animó a continuación con dos accidentes: el tailandés Alex Albon (Williams) cometió el primer error.

La prueba se relanzó tras la intervención del coche de seguridad y el argentino Franco Colapinto de Alpine protagonizó uno más grave golpeando a su coequipero francés Pierre Gasly y al vigente campeón británico Lando Norris de McLaren, provocando el abandono de los tres pilotos.

Con información de AFP

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