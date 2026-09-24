Se quedan: Audi confirma a Bortoleto y Hülkenberg para la temporada 2027

Aunque existían pocas dudas sobre la continuidad de los dos pilotos, Audi no lo oficializó hasta este jueves, en el marco del Gran Premio de Azerbaiyán.

"No hemos tenido ninguna conversación sobre los pilotos para la próxima temporada. Nuestros pilotos están bajo contrato, sabíamos que no habría cambios", declaró Binotto.

Audi ocupa actualmente la octava posición de once en el campeonato de constructores con 17 puntos, solo cuatro menos que el equipo estadounidense Haas.



Luego de que Bortoleto diera a Audi los dos primeros puntos de la escudería alemana en el primer Gran Premio de la temporada, en Australia, la escudería alemana atravesó después una sequía de siete carreras sin entrar en la zona de puntos.

Pero viene experimentando una clara progresión desde principios de verano y ha colocado al menos uno de sus monoplazas en el Top 10 en cinco de los últimos seis Grandes Premios.

Bortoleto, de 21 años, ha sumado 10 puntos, con dos octavos puestos consecutivos (en Silverstone y Spa-Francorchamps) como mejor resultado.

El veterano Hülkenberg, 39 años, tiene 7 puntos y ha sumado en tres de las últimas cuatro carreras.

Con información de AFP