F1: El GP de México ya tiene fecha en el calendario de la temporada 2027

Se trata de la vigésima carrera del campeonato 2027, con el que el GP de México se consolida como una de las citas más esperadas de la temporada y una de las celebraciones más importantes del automovilismo en el país.

Fecha del GP de México 2027

Anótalo en tu calendario porque la F1ESTA será del 29 al 31 de octubre, por supuesto en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Además, el calendario presenta el regreso de Portugal y Turquía y, para los fans de las carreras sprint hay buenas noticias porque aumentarán de seis a diez. De hecho, los Grandes Premios de Bahréin, Australia, Japón y otros tendrán dichos eventos por primera vez.



Otro cambio importante para el próximo año es que la Fórmula 1 seguirá con el objetivo de sostenibilidad a largo plazo a través de una distribución geográfica más eficiente de los eventos.

Las pruebas de pretemporada se realizarán en Bahréin del 24 al 27 de febrero, previo al comienzo del campeonato en ese mismo país. La fase final de la temporada contempla carreras de Austin, Ciudad de México, Sao Paulo y Las Vegas, previo a las dos últimas citas en Qatar y Abu Dhabi.