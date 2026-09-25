Versión: Manchester City, culpable de 114 acusaciones financieras

De acuerdo con dicha fuente, hasta el momento las autoridades no han fijado ninguna sanción ni tampoco han hecho público el veredicto.

En febrero de 2023, luego de una investigación que se prolongó durante cuatro años, la Premier League presentó 115 cargos contra el Manchester City.

De ellos, 80 corresponden a infracciones financieras en el periodo 2009-2018 relacionadas con contratos de patrocinios y complementos de salarios no declarados, entre otros.



Los 35 cargos restantes se relacionan con supuesta falta de cooperación durante la fase de investigación.

Entre septiembre y diciembre de 2024 se realizó una extensa audiencia ante una comisión independiente integrada por tres miembros, en un lugar cuya ubicación se mantuvo en secreto. Allí, los abogados de la Premier League y los del club abordaron este conflicto.

En 2020, la UEFA vetó al equipo por dos años en sus competiciones de clubes continentales por presuntas infracciones al fair-play financiero, pero esa sanción fue luego levantada por un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).