En el caso de 2026, además, hay un detalle que ayuda a entender el alcance internacional de la votación: 20 de los 100 votos corresponden a países africanos, algo que Mbappé destacó durante una entrevista con RFI.

Así funciona la votación

Aquí es donde una lista de nombres se convierte en una carrera por puntos. Cada periodista elige a 10 futbolistas y los coloca del primero al décimo. El jugador que aparece en primer lugar recibe 15 puntos; el segundo, 12; después siguen 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto. Al final se suman todos los votos y el futbolista con más puntos se queda con el Balón de Oro.

En caso de empate, el desempate comienza contando quién recibió más votos en el primer lugar. Si la igualdad continúa, se revisan los segundos lugares y después los terceros, hasta encontrar una diferencia. Por eso ser incluido en la lista es solo el principio de la competencia, la posición en la que cada periodista coloca a un jugador puede ser determinante.

¿Qué toman en cuenta los periodistas?

El Balón de Oro tampoco busca premiar únicamente al jugador que acumuló las mejores estadísticas.

El reglamento establece tres criterios principales: el rendimiento individual y su carácter decisivo e impresionante; los resultados y logros colectivos; y la clase y el juego limpio. Además, el periodo de referencia corresponde a toda la temporada, incluyendo las competiciones internacionales.

Los periodistas eligen a sus 10 futbolistas favoritos y los colocan en orden: el primer lugar recibe 15 puntos y el décimo, uno. (Fotografía: Franco Arland/Getty Images)

Esto explica por qué una temporada puede analizarse desde varios ángulos; los goles importan, pero también lo que significaron. Un título puede pesar, pero no es el único elemento y una actuación individual particularmente determinante puede convertirse en parte importante de la conversación.

Ese es precisamente el argumento que Mbappé defendió al hablar de su candidatura: para el francés, el premio reconoce a un futbolista y no a un equipo, por lo que la capacidad individual de “deslumbrar” tiene un peso especial.

¿Qué significa ganar un Balón de Oro?

El trofeo no suma puntos a una tabla ni cambia el resultado de una temporada, pero sí tiene un peso enorme en la manera en que se cuenta la carrera de un futbolista.

El Balón de Oro funciona como una distinción individual que trasciende a un club y a una competición específica. Un jugador puede haber ganado títulos con su equipo, pero este premio reconoce la percepción internacional sobre su desempeño individual durante una temporada.

También tiene una dimensión histórica. El galardón fue creado por France Football en 1956 y en 2026 celebra su 70 aniversario. Desde 2024, France Football y UEFA lo coorganizan, aunque el Groupe Amaury, propietario de France Football y L'Équipe, mantiene la propiedad de la marca y supervisa un sistema de votación que permanece independiente.

Y el premio también es tangible: el ganador se queda con el trofeo original. Cada año se fabrica uno para el ganador de cada categoría.

Mbappé y una carrera que todavía tiene mucho por contar

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará el 26 de octubre en Londres, en una edición que marca el 70 aniversario del premio. (Fotografía: Francisco Macia/Getty Images)

Con este contexto, la candidatura de Mbappé se entiende de otra manera. El francés no solo está intentando demostrar que tuvo una gran temporada: necesita convencer a 100 periodistas de que su rendimiento merece estar por encima del de los otros 29 nominados.

Entre sus argumentos están sus 25 goles en LaLiga, sus 15 en la Champions League y los 10 que marcó con Francia en el Mundial 2026, torneo que además lo llevó a convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, con 22 tantos. Pero enfrente tiene una lista que incluye, entre otros, a Ousmane Dembélé, Lionel Messi, Lamine Yamal, Rodri y Ferran Torres.

La respuesta llegará el 26 de octubre, cuando Londres reciba por primera vez la ceremonia del Balón de Oro. Será, además, una edición especial: la número 70 de un premio que lleva siete décadas intentando responder una pregunta que parece sencilla, pero que en realidad depende de 100 miradas distintas: ¿quién fue el futbolista que más brilló durante la temporada?