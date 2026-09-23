Javier ‘Vasco’ Aguirre regresa al futbol español como DT del Valencia

"El técnico mexicano se incorpora hasta el final de la presente temporada y el club dispondrá de una opción para prolongar su contrato por una adicional", precisó el Valencia.

El mexicano puso fin a su tercera etapa como seleccionador de su país, tras quedar eliminado en octavos del Mundial 2026, luego de perder 3-2 frente a Inglaterra en el Estadio Azteca.

Trayectoria de Javier Aguirre

En su dilatada carrera, Aguirre ya entrenó a varios equipos españoles: Osasuna (2002-2006), Atlético de Madrid (2006-2009), Zaragoza (2010-2011), Espanyol (2011-2014), Leganés (2019-2020) y Mallorca (2022-2024). También tuvo experiencias internacionales en clubes y selecciones de Japón, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.

Próximo a cumplir 68 años y aún sin fecha de retiro de las canchas, Aguirre acepta el reto de ayudar al Valencia, uno de los históricos del futbol español.



Tras las primeras siete jornadas de LaLiga, el Valencia ocupa el penúltimo puesto de la clasificación del campeonato con solo 4 puntos.

Estos malos resultados llevaron al equipo propiedad del multimillonario singapurense Peter Lim a cesar al anterior entrenador, Carlos Corberán.

Aguirre será presentado por el club valenciano el próximo lunes, informó la entidad.

Tras el parón internacional de selecciones, el Valencia volverá a jugar el 11 de octubre en la cancha del Racing de Santander, otro de los equipos que pelea por la permanencia en la máxima categoría del futbol español.

El Valencia ha sido campeón liguero en seis ocasiones y vivió su mejor momento a comienzos de este siglo, bajo las órdenes de Rafa Benítez, cuando conquistó dos campeonatos (2002 y 2004) y llegó a dos finales consecutivas de la Liga de Campeones (perdiendo contra el Real Madrid en 2000 y frente al Bayern Munich en 2001).

Con información de AFP