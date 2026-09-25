El piloto de Mercedes George Russell consiguió su quinta pole position de la actual temporada. Esta vez, firmó el mejor tiempo para el Gran Premio de Azerbaiyán, en el británico se encontró como el único piloto del equipo luego de que Antonelli quedara eliminado en la Q1 tras un accidente.
GP de Azerbaiyán: con Russell al frente, así queda la parrilla de salida para la carrera en Bakú
El británico se impuso al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y al australiano Oscar Piastri (McLaren), mientras que el líder del campeonato del mundo, Kimi Antonelli (Mercedes), sufrió un accidente y fue únicamente 16º en la clasificación.
Russell había dominado las dos primeras prácticas libres el jueves, luego fue superado por Max Verstappen en la tercera este viernes. Sin embargo, arrasó en la clasificación en el circuito callejero de Bakú.
"Hacía mucho tiempo que no estaba en la pole, así que me sienta realmente bien. Me siento muy bien en el coche este fin de semana. Al final hice la vuelta perfecta, así que es fantástico", declaró el británico.
El francés Isack Hadjar (Red Bull), que regresa tras haberse perdido tres carreras debido a una lesión en la muñeca izquierda, logró el cuarto tiempo, por delante de los campeones del mundo británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari).
El francés Pierre Gasly (Alpine) también realizó una gran actuación al conseguir la séptima posición, por delante de Verstappen, del español Carlos Sainz (Williams) y del argentino Franco Colapinto (Alpine).
Algo inesperado…
La (mala) sorpresa de esta clasificación fue el 16º lugar de Antonelli, quien lidera con autoridades el campeonato con 81 puntos de ventaja sobre Russell, pero que partirá desde muy atrás en la parrilla de salida del Gran Premio del sábado.
El italiano cometió un error él solo, golpeando el muro en la primera curva durante la Q1, lo que dañó su neumático y su suspensión delantera izquierda, poniendo fin a su sesión muy pronto.
"El agarre estaba aumentando muy rápido, vuelta a vuelta. Giré y de repente tenía mucho más apoyo delantero que en la vuelta anterior y toqué el muro. Ha sido un error por mi parte", analizó Antonelli.
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Fue "muy innecesario y estoy enfadado por ello. Intentaremos hacerlo mejor mañana. El coche ha sido muy fuerte durante todo este fin de semana y George (Russell) lo ha estado haciendo increíblemente bien, pero intentaremos dar lo máximo para recuperar tantas posiciones como sea posible", añadió.
Clasificado automáticamente para la Q2 con el 15º tiempo, logrado antes de ese incidente, no pudo tomar parte en ella.
Es la primera vez en la temporada que Antonelli no disputa la Q3, tercera parte de la clasificación en la que los diez pilotos más rápidos de la Q2 luchan por conseguir la pole position.
El italiano intentará lograr una nueva remontada espectacular en la carrera, como hace tres semanas en Monza.