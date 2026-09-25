GP de Azerbaiyán: con Russell al frente, así queda la parrilla de salida para la carrera en Bakú

El británico se impuso al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y al australiano Oscar Piastri (McLaren), mientras que el líder del campeonato del mundo, Kimi Antonelli (Mercedes), sufrió un accidente y fue únicamente 16º en la clasificación.

Russell había dominado las dos primeras prácticas libres el jueves, luego fue superado por Max Verstappen en la tercera este viernes. Sin embargo, arrasó en la clasificación en el circuito callejero de Bakú.

"Hacía mucho tiempo que no estaba en la pole, así que me sienta realmente bien. Me siento muy bien en el coche este fin de semana. Al final hice la vuelta perfecta, así que es fantástico", declaró el británico.



El francés Isack Hadjar (Red Bull), que regresa tras haberse perdido tres carreras debido a una lesión en la muñeca izquierda, logró el cuarto tiempo, por delante de los campeones del mundo británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari).

El francés Pierre Gasly (Alpine) también realizó una gran actuación al conseguir la séptima posición, por delante de Verstappen, del español Carlos Sainz (Williams) y del argentino Franco Colapinto (Alpine).