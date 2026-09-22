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Isack Hadjar vuelve a las pistas con Red Bull en el GP de Azerbaiyán

Tras recuperarse de una lesión, el piloto francés se reincorpora en Red Bull este fin de semana en el Circuito de Bakú.
mar 22 septiembre 2026 04:51 PM
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Paul Cézanne y sus admiradores Picasso, Matisse y Gauguin, en el centro de una muesta en París
Los pilotos Liam Lawson, Isack Hadjar y Max Verstappen. (Mark Thompson/Getty Images)

Buenas noticias para los fans de Red Bull, pues el piloto francés Isack Hadjar volverá a las pistas de la Fórmula 1 para reincorporarse con su equipo en el Gran Premio de Azerbaiyán, este fin de semana.

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El joven piloto de 21 años regresa tras haberse perdido las tres últimas carreras del Mundial, en Zandvoort, Monza y el nuevo circuito de Madring, debido a una lesión en la muñeca, sin embargo, ya se recuperó satisfactoriamente.

“Tras recuperarse satisfactoriamente de su lesión de muñeca, Isack volverá a la acción el jueves en el Circuito Urbano de Bakú”, comentó la escudería.

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De esta manera, Liam Lawson, quien cubría su asiento junto a Max Verstappen, regresará a Racing Bulls, mientras que Yuki Tsunoda también vuelve a sus funciones como piloto de reserva.

“A pesar de las difíciles circunstancias, (Liam) ofreció actuaciones impresionantes y tuvo un valioso aporte en el equipo”, escribió además el equipo.

La actividad de Fórmula 1 este fin de semana inicia el jueves, seguido de la clasificación el viernes y la carrera el sábado.

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