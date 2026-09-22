Isack Hadjar vuelve a las pistas con Red Bull en el GP de Azerbaiyán

El joven piloto de 21 años regresa tras haberse perdido las tres últimas carreras del Mundial, en Zandvoort, Monza y el nuevo circuito de Madring, debido a una lesión en la muñeca, sin embargo, ya se recuperó satisfactoriamente.

“Tras recuperarse satisfactoriamente de su lesión de muñeca, Isack volverá a la acción el jueves en el Circuito Urbano de Bakú”, comentó la escudería.



De esta manera, Liam Lawson, quien cubría su asiento junto a Max Verstappen, regresará a Racing Bulls, mientras que Yuki Tsunoda también vuelve a sus funciones como piloto de reserva.

“A pesar de las difíciles circunstancias, (Liam) ofreció actuaciones impresionantes y tuvo un valioso aporte en el equipo”, escribió además el equipo.

La actividad de Fórmula 1 este fin de semana inicia el jueves, seguido de la clasificación el viernes y la carrera el sábado.