Messi “no tiene fecha de regreso”, dice el DT del Inter Miami

El veterano capitán del Inter y de la Albiceleste llegó el martes pasado a Rosario para descansar con su familia después de la derrota en tiempos extra de la final de la Copa del Mundo el domingo ante España con marcador de 1-0.

Además de Messi, que no ha aclarado si continuará jugando con su selección, el Inter tampoco contó con Rodrigo De Paul en su vuelta a la actividad en la MLS con un triunfo 3-2 ante el Chicago Fire.

No hay una fecha de regreso

"No hay una fecha de regreso", dijo Hoyos sobre la situación de Messi y De Paul tras el partido de ayer. "Confiamos tanto en ellos y los queremos tanto. Van a estar cuando ellos realmente estén muy bien en todos los aspectos, porque ha sido muy duro todo", afirmó.

"Si no me equivoco fueron 50 días de mucha tensión, mucho partido. Un Mundial es algo tremendo y hay un desgaste físico y mental y se merecen los espacios", señaló.

Aseguró además que los jugadores necesitan tiempo y que los espera en el equipo cuando ellos puedan y se encuentren en las condiciones para estar.