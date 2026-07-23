El director técnico del Inter Miami, Guillermo Hoyos, anunció que no han definido ninguna fecha de reincorporación del astro Lionel Messi, que comenzó un periodo de descanso en Argentina tras participar en el Mundial 2026.
Messi “no tiene fecha de regreso”, dice el DT del Inter Miami
El veterano capitán del Inter y de la Albiceleste llegó el martes pasado a Rosario para descansar con su familia después de la derrota en tiempos extra de la final de la Copa del Mundo el domingo ante España con marcador de 1-0.
Además de Messi, que no ha aclarado si continuará jugando con su selección, el Inter tampoco contó con Rodrigo De Paul en su vuelta a la actividad en la MLS con un triunfo 3-2 ante el Chicago Fire.
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No hay una fecha de regreso
"No hay una fecha de regreso", dijo Hoyos sobre la situación de Messi y De Paul tras el partido de ayer. "Confiamos tanto en ellos y los queremos tanto. Van a estar cuando ellos realmente estén muy bien en todos los aspectos, porque ha sido muy duro todo", afirmó.
"Si no me equivoco fueron 50 días de mucha tensión, mucho partido. Un Mundial es algo tremendo y hay un desgaste físico y mental y se merecen los espacios", señaló.
Aseguró además que los jugadores necesitan tiempo y que los espera en el equipo cuando ellos puedan y se encuentren en las condiciones para estar.
El Inter, campeón vigente de la MLS, tendrá otro encuentro el próximo sábado de visita ante el Montreal.
Posteriormente, el 1 de agosto recibirá al Columbus Crew y cuatro días después arrancará su participación en la Leagues Cup, el torneo anual entre equipos de la MLS y la liga mexicana que se extenderá hasta el 6 de septiembre.
Aún no se ha confirmado la presencia de Messi en el Juego de las Estrellas, que enfrentará a un combinado de figuras de la MLS ante otro de la liga mexicana el 29 de julio en Charlotte.
Aunque el año pasado Messi se negó a participar y fue castigado con una fecha de suspensión en la MLS, fue votado para este partido de exhibición del que nunca ha mostrado interés en ser parte.
Con información de AFP