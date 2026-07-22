Elige el mejor gol del Mundial 2026: quiénes son los nominados y cómo votar

Son 12 nominados que compiten por el nombramiento, entre ellos Messi, Mbappé y nombres de otros jugadores que tal vez escuchaste por primera vez. Si quieres participar, acá te decimos cómo hacerlo.

Aunque solo puedes votar por uno, nos queda claro que fueron varios goles los que nos sacaron más de un grito de emoción. Para que refresques tu memoria te dejamos algunos de los goles que participan.

Nominados al mejor gol del Mundial 2026

Kylian Mbappé

El francés hizo un remate brutal ante Senegal. El marcador quedó 3-1 a favor de Francia.

Lionel Messi

Con su número 10, el astro argentino marcó el ángulo tras un pase de Rodrigo De Paul en el partido donde vencieron 3-0 a Argelia.

Erling Haaland

La estrella noruega marcó un potente remate desde fuera área ante Brasil para finalizar un marcador ganador de su equipo 2-1.