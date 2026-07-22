La fiebre mundialista prácticamente llegó a su fin, pero para cerrar con broche de oro, la FIFA lanzó una votación para elegir el mejor gol del Mundial 2026 en la que puedes participar.
Elige el mejor gol del Mundial 2026: quiénes son los nominados y cómo votar
Son 12 nominados que compiten por el nombramiento, entre ellos Messi, Mbappé y nombres de otros jugadores que tal vez escuchaste por primera vez. Si quieres participar, acá te decimos cómo hacerlo.
Aunque solo puedes votar por uno, nos queda claro que fueron varios goles los que nos sacaron más de un grito de emoción. Para que refresques tu memoria te dejamos algunos de los goles que participan.
Nominados al mejor gol del Mundial 2026
Kylian Mbappé
El francés hizo un remate brutal ante Senegal. El marcador quedó 3-1 a favor de Francia.
Lionel Messi
Con su número 10, el astro argentino marcó el ángulo tras un pase de Rodrigo De Paul en el partido donde vencieron 3-0 a Argelia.
Erling Haaland
La estrella noruega marcó un potente remate desde fuera área ante Brasil para finalizar un marcador ganador de su equipo 2-1.
Jude Bellingham
Una clase magistral del astro de 23 años. Luego de arrancar desde su propio campo, deshacerse de su marcador con un par de amagues y definir con precisión, la figura de Inglaterra aseguró el tercer lugar para su equipo.
Ferran Torres
La asistencia de Nico Williams y la contundente definición de Ferran Torres rompieron la resistencia argentina y aseguraron la segunda corona mundial para España tras cerrar un marcador de 1-0 ante Argentina en la Final.
En este link de la FIFA podrás verlos todos antes de emitir tu voto. Tendrás hasta el lunes 27 de julio para hacerlo.
Cuéntanos, ¿cuál fue tu favorito?