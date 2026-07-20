“El dolor es muy grande”, dice Messi tras la derrota de Argentina en el Mundial

El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida Lionel Messi

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", escribió el capitán albiceleste en un texto en Instagram.

"Pero también me quedo con todo lo bueno... Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", remarcó el Diez.

Messi, como el resto de sus compañeros, abandonó el domingo el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey) sin hacer declaraciones tras la derrota ante España por 1-0 con un gol de Ferran Torres en la prórroga.

Por una vez, la estrella del Inter Miami no pudo desplegar su magia en un partido en el que el ataque argentino se vio completamente maniatado por la Roja.

Messi se quedó a un solo paso de conquistar un segundo título consecutivo del Mundial para su país. En 2014 también sufrió una derrota en su primera final mundialista frente a Alemania antes de alcanzar el trofeo en Qatar 2022.

El domingo, tras recibir la medalla de plata, se quebró en llanto cuando la selección fue a agradecer el apoyo de sus aficionados.

"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", recordó Messi, autor de ocho goles en el certamen. "Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", afirmó.

"También quiero felicitar a España por el campeonato", agregó Messi para cerrar el mensaje a sus 514 millones de seguidores en Instagram.