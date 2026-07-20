Ferrari recibe una sanción en el GP de Bélgica tras un percance con el auto de Hamilton: esto pasó

En la vuelta 20 de la carrera del domingo en el Circuito de Spa-Francorchamps, el británico cumplía en boxes una penalización de cinco segundos tras su contacto en la primera vuelta con el Mercedes de George Russell.

Sin embargo, tras esperar cinco segundos para cumplir su penalización y mientras cambiaban los cuatro neumáticos de su auto, Hamilton golpeó accidentalmente a un ingeniero que manejaba una herramienta para el alerón delantero, pues se interpuso en la trayectoria del neumático delantero derecho del auto de Lewis cuando salió de su parada.

El mecánico fue golpeado y cayó al suelo, por lo que Hamilton se detuvo inmediatamente hasta que la persona estuviera a salvo. No resultó herido herido en el incidente.

Tras el incidente, los comisarios de la FIA iniciaron una investigación y concluyeron una multa de 30,000 mil euros, de los cuales 10,000 quedan en suspensos durante 12 meses.