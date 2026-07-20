El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 nos dejó grandes momentos como la esperada victoria del italiano Kimi Antonelli, sin embargo no todos tuvieron la misma suerte como el piloto de Ferrari Lewis Hamilton, quien fue penalizado justamente cuando cumplía otra sanción.
Ferrari recibe una sanción en el GP de Bélgica tras un percance con el auto de Hamilton: esto pasó
En la vuelta 20 de la carrera del domingo en el Circuito de Spa-Francorchamps, el británico cumplía en boxes una penalización de cinco segundos tras su contacto en la primera vuelta con el Mercedes de George Russell.
Sin embargo, tras esperar cinco segundos para cumplir su penalización y mientras cambiaban los cuatro neumáticos de su auto, Hamilton golpeó accidentalmente a un ingeniero que manejaba una herramienta para el alerón delantero, pues se interpuso en la trayectoria del neumático delantero derecho del auto de Lewis cuando salió de su parada.
El mecánico fue golpeado y cayó al suelo, por lo que Hamilton se detuvo inmediatamente hasta que la persona estuviera a salvo. No resultó herido herido en el incidente.
Tras el incidente, los comisarios de la FIA iniciaron una investigación y concluyeron una multa de 30,000 mil euros, de los cuales 10,000 quedan en suspensos durante 12 meses.
“Cuando el coche número 44 salía de boxes, un mecánico se interpuso en el camino del neumático delantero derecho mientras el monoplaza de F1 avanzaba. Se cayó, pero no resultó herido”, se leía en el documento de los comisarios.
Ante la situación, la Scuderia reconoció que la salía del auto de Hamilton en esas circunstancias fue insegura y atribuyó el error a una instrucción tardía e inapropiada para el ajuste del alerón a la falta de comunicación y a que el mecánico no se percató de la luz verde.
Ferrari se comprometió a revisar sus procedimientos de paradas de boxes para garantizar que un incidente de esta magnitud no se repita. Aunque los comisarios determinaron que Lewis no tuvo la culpa y que el incidente no justificaba una sanción deportiva, sí requería una “multa considerable”.